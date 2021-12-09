7'nin katları nelerdir? Yedinin katları nasıl hesaplanır?

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7 sayısı çarpım tablosunda kullanılan bir sayıdır. 7 sayısının katları içerisinde çok fazla sayı bulunuyor. Yedi sayısının bilinen katları arasında 14, 21, 28, 35, 42 ve 49 sayıları bulunuyor.

7'nin Katları Nelerdir?

Bir sayının katlarını bulurken doğru olduğunu anlamanın birkaç yolu bulunuyor. Çarpım işlemlerinin doğru olduğunu anlamak için sayıya tekrar bölmek yeterli olacaktır. 7 sayısının katları çok araştırılan bilgiler arasında bulunuyor. 7 sayısının bazı katları;

7

14

21

28

35

42

49

Yedinin Katları Nasıl Hesaplanır?

Yedi sayısının katlarını hesaplarken ufak işlemler yapılması yeterli olacaktır. Yedi sayısının iki katı olan sayı 14'dür. Yedinin katları 7 sayısını sürekli ekleyerek elde ediliyor. 2 katını elde etmek için, iki adet yediyi toplamak yeterli olacaktır.