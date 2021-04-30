79 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 79 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodları plakalar üzerinde ilk başta yer alırlar ve iki haneden oluşmuş durumdadırlar. Bu kodlar her şehre özgü olarak farklılaşırlar. Bu sayede trafikte kullanılan hangi araç hangi şehre aitmiş kolay bir şekilde anlaşılır.

79 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Ülkemizdeki 81 ilin her biri kendine özel olarak belirlenmiş plaka koduna sahiptir. Bu kodlar il il değişen iki basamaklı sayılardır. Plaka kodlarını oluşturan sayıların değerleri 01 - 81 arasında değişkenlik gösterir.

Ülkemizde belirli bir tarihten önce şehir olma hakkı kazanmış illerimizde kullanılan plaka kodları, şehir isimlerinin alfabetik bir şekilde sıralanması sonucu oluşturulmuş durumdadırlar. Bazı illerimiz ise belirli bir tarih sonrasında şehir olarak kabul edildikleri için bu alfabetik sıralamaya dahil edilmemişlerdir. Eski ilçelerin oluşturduğu bu illerin plaka kodları sırayla liste sonuna ekleme yapılmasıyla oluşturulmuştur.

79 plaka koduna sahip olan ilimiz de daha sonradan şehir olma özelliği kazanan yerlerdendir. 79 plaka kodu Kilis iline aittir.