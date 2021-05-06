7300 nitelik kodu nedir? KPSS 7300 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

7300 numaralı nitelik kodu kişilerin bazı özellikler de olması şart koşan, bazı nitelikler arayan bir kod olmaktadır.

KPSS 7300 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

Nitelik kodlarının işe ayarladığı alan bir nevi sınıflandırma alanıdır. Bu sınıflandırma bireylerin devlet memurluğuna alınmadan, alınacağı devlet memurluğuna bazı gerektirdiği özelliklere sahip olması için yapılan bir kodlamadır. Bu kodlama kişilerin bazen okuduğu bölüm, bazen cinsiyet, bazen dayanıklılık gibi farklı niteliklerini sınıflamış ve bunlara uyan kişilerin atamasını yapmıştır.

7300 nitelik kodu da bu şekildedir. Bireyin KPSS' den aldığı puan ve Türkiye'de yaptığı sıralamanın yanında eğer istediği bölüme puanı yetiyorsa bunun yanı sıra 7300 nitelik kodunun özelliklerine de bakmalıdır. 7300 nitelik kodu da bir tek şeyi şart koşan bir koddur. Bu kod ile ilgili alanda çalışan kişiler vardiya sistemi içerisinde çalışacaktır. Ve bu alana giren kişiler de bu şartı kabul etmiş sayılacaktır.