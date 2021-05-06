7257 nitelik kodu nedir? KPSS 7257 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

7257 nitelik kodu KPSS sınavı sonucu alınan puanlar ile yapılan sıralamanın yanında devlet memurluğuna atanma da sahip olunması gereken nitelik ve özelliklerin kategori haline getirildiği bir kodlamadır.

KPSS 7257 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS sınavı sonucu ÖSYM tarafından bakılan önemli bir sonuçtur. Bu sonucun yanı sıra devlet memurluğu için kişilerin yeterlilikleri de önem arz eder. Bu önem arz eden özellikler de nitelik kodu adı verilen sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu nitelik kodları binlerce kadar var olmaktadır. Kişilerin aldıkları puan sonucu yaptıkları tercihte bu nitelik kodlarını göz önünde bulundururlar.

7257 numaralı nitelik kodu da bu şekildedir. 7257 nitelik koduna girmek için kişilerin arazi koşullarında çalışmaya elverişli bir sağlığa, güce, vücuda ve isteğe sahip olması gerekir. Arazi koşulları kolay olan koşullar değildir. Bunun için bu bireylerin dayanıklı olması gerekmektedir. Vücut dirençlerinin yüksek olması gerekir. Bu nitelik kodu ile alakalı mesleklere bu şekilde alım yapılır.