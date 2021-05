7113 nitelik kodu nedir? KPSS 7113 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Atanmak isteyen adaylar meslek ve atanmak istedikleri kuruma göre nitelik kodlarını mutlaka öğrenmeleri gerekir. Bu kodlar sayesinde doğru tercih yaparlar. Eğer bu niteliği taşımıyorsa bireyin tercihi geçersiz sayılır.

KPSS 7113 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

ÖSYM, her sınav sonrasında bir tercih kılavuzu yayımlar. Bu kılavuz her sene özel olarak yeniden yayımlanır. Kılavuzda bulunan her bir kodun açıklamaları da verilmektedir. Bu kodlar tercih sırasında tercih edilecek kurumun özel şartlar listesinde yer alır. 7113 kodu da KPSS özel şart kodlarından bir tanesidir. KPSS 7113 nitelik kodunun özel şartı en az D seviyesi İngilizce bilmektir.

Adayın başvuracağı kurum İngilizce şartını sunmaktadır. Eğer birey yeterli seviyede İngilizce bilmiyorsa tercih sonrası yapılacak olan mülakatlarda elenebilir. Ayrıca bu kodu sağlayabilmek için tercih kabulü sonrasında istenen sertifika, belge ya da diploma kuruma sunulur. Bu belge sayesinde 7113 nitelik kodunun özelliği olan yeterli seviyede İngilizce bilmek şartının gerçekleştirildiği gösterilir ve tercih geçerli sayılır. Eğer kadro için puan ve 7113 İngilizce bilmek şartı gerçekleştiriliyorsa tercih yapılabilir.