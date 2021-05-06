7111 nitelik kodu nedir? KPSS 7111 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

KPSS bilindiği gibi her iki sene de bir ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan bir sınavdır. Kamu sektöründe çalışmak isteyen kişilerin öncelikli olarak alanındaki KPSS grubunun sınavına girmesi gerekmektedir. Sonrasında ise yeterli puanı alan adayların tercih yaparak yerleştirilmek için atamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

KPSS 7111 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

Tercih sırasında yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken bazı özel şartlar bulunmaktadır. KPSS 7111 nitelik kodu ise tercih yapacak kişinin en az C düzeyinde İngilizce bilmesi gerektiğini ifade etmek için kullanılan bir kod olarak ifade edilebilir. Tercih yapacak olan kişilerin öncesinde özel nitelik kodlarına dikkat etmesi gerekmektedir.

7111 nitelik kodu KPDS ve YDS bazında son beş yıl içerisinde en az C seviyesinde İngilizce bilmeyi kapsamaktadır. Özel şartları taşıdığını beyan ederek tercih yapan kişinin ataması gerçekleştiği takdir de özel niteliği taşıdığına dair belgeler ile ispat etmesi gerekmektedir. Kanıtlayamayan kişilerin atamaları iptal edilebilir. Bu yüzden tercih yaparken nitelik kodlarına dikkat etmek son derece önemli bir detaydır.