7. Sınıf Türkçe Virgülün Kullanıldığı Yerler konu anlatımı

Nokta ile beraber virgül yazı yazarken gündelik hayatımızda çok fazla kullandığımız noktalama işaretleri arasında yer alır. Virgülün nerelerde ve ne amaçla kullanıldığını iyi bilmemiz gerekmektedir. Şimdi aşamalı olarak sırasıyla virgülün görevlerini ele alacağız ve örnekler ışığı altında inceleyeceğiz.

Virgülün Kullanıldığı Yerler

Virgül çok fazla görevi olan en önemli noktalama işaretlerinden birisidir. Cümleleri daha rahat ve anlamlı şekilde okuyabilmeniz için virgülü mutlaka doğru yerlerde kullanmamız gerekmektedir.

- Birbiri ardına sıralanmış olan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

‘’Günler sürekli olarak fırtınalı, soğuk ve rüzgarlı geçiyor.’’

- Sıralanmış olan cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

‘’Gittik, gördük, geliyoruz.’’

- Cümle içerisinde bulunan ara sözleri ve ara cümleleri ayırabilmek amaçlı, cümlelerin başında veya sonuna konur.

‘’Memleketim, Balıkesir'i, çok özledim. (Burada ara söz olarak kullanılır.)

‘’Roma'ya, çok fazla mimari yerler varmış, gideceğiz.’’ (Burada ise ara cümle olarak kullanılmaktadır)

- Tırnak içine alınmamış alıntı cümleleri ayırabilmek amaçlı virgül kullanılır.

‘’İstanbul'a bugün gideceğim, dedi.

- Konuşma çizgisinden sonra gelen alıntı cümle adına kullanılmaktadır.

‘’- Bu akşam bize geliyor musunuz, diye sordu.’’

- Edebi eserlerde konuşma bölümünden önce yer alan ifadenin sonuna eklenir.

‘’Ahmet yavaşça içeri girdi ve burası çok karanlıkmış, dedi.’’

- Kendisinden sonra gelen cümleye bağlı olarak bazı kelimelerin sonuna konulur. Bu kelimeler arasında peki, evet, hayır, yok, pekala, tamam, hay hay, baş üstüne, öyle ya da elbette gibi daha birçok değişik kelime için değerlendirilir. Bunlar daha çok kabul, red ve teşvik bildiren kelimeler olarak öne çıkmaktadır.

‘’Peki, yaparız.’’

‘’Hay hay, her zaman bekleriz.’’

‘’Elbette, onunla bir çay içmek isterim.’’

- Hitap amaçlı kullanılmış olan kelimelerden sonra değerlendirilir.

‘’Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir.’’ (Mustafa Kemal Atatürk)

- Sayılar yazılırken kesirleri ayırmak amaçlı yine virgülden faydalanılır.

‘’45, 2’’ (Kırk beş tam, onda iki)

‘’0,54’’ (Sıfır tam, yüzde elli dört)

- Kitap ve dergi gibi cümleler ile beraber aynı zamanda yazar, eser ve yayınevi gibi maddelerin ardından virgül konur.

‘’Fatih Rıfkı Atay, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938,

- Eğer yazarın soyadı önce yazılmış ise o zaman soyadının ardından virgül yerleştirilir.

‘’Ali, Sabahattin’’

- Anlam bozukluğunu ya da anlamın değişmesini önlemek için virgül kullanılır.

‘’Küçük, adamın kolundan tuttu.’’

‘’Küçük adamın kolundan tuttu’’

Yukarıdaki cümlelere baktığımız zaman ilk cümlede bir ismin yerine kullanılmakta ve kişi belirtilmektedir. Ancak ikinci cümleye baktığımız zaman sıfat olarak, ‘küçük adam’ şeklinde bir kullanım görüyoruz. Yani burada aynı cümleler olsa bile anlam açısından farklılık yarattığını görebiliriz. Böyle durumlara çok dikkat etmeli ve anlam bozukluğunun önüne geçebilmek için mutlaka virgülü kullanmalıyız.

Bu şekilde daha birçok farklı örnek ile beraber virgülün kullanıldığı alanları inceleyebiliriz. Noktalama işaretleri arasında dil bilgisi açısından en önemlilerinden biri virgüldür. Siz de bu şekilde farklı örnekler ele alabilir ve cümleler kurabilirsiniz. Kurduğunuz cümlelerin yukarıda verdiğimiz maddelere göre kurallara uygun şekilde hazırlayabilirsiniz. Böylece virgülü daha iyi anlayabilir ve doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Not: Bağlaçlardan önce ya da sonra kesinlikle virgül kullanılmaz.

‘’Hem ağlayıp hem gülemezsin.’’

‘’Ne kız verir ne de dünürü küstürür.’’

Not: Aynı şekilde şart ekinden sonra virgül kullanılmaz.

‘’Eğer size uyuyorsa bu hafta sonu bize gelin.’’