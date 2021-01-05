7. Sınıf Türkçe Metnin Konusu konu anlatımı

Metnin konusu içerik bakımından birçok türe ayrılıyor. Konular, felsefi, edebi, sosyolojik, bilimsel ve biyografik ve otobiyografik olmak üzere altı grupta toplanır. Bununla birlikte metnin konusunu belirleyen ana etken, yazının türüdür. Bir makale ile deneme türündeki yazılarda konular farklılık göstermektedir. Öykü ve roman gibi olay yazılarında ise konu çeşitliliği daha fazladır.

Metnin Konusu

1- Ana Fikir:

Her metnin bir ana konusu olduğu gibi bir ana fikri de vardır. Yazar konuyla ilgili birçok istatistik ya da örnek vererek görüşünü güçlendirir. Bazı yazarlardan, bilim insanlarından ve filozoflardan konuyla ilgili alıntılar yapılabilir. Atasözü ve deyimlerden faydalanmak da en sık başvurulan yöntemlerden biridir.

Örnekler:

1- ''İnsanlar birbirine daha nazik davranmalı ve daha hoşgörülü olmalıdır.. Bir toplumu toplumu yapan şeylerin başında karşılıklı saygı ve nezaket gelir. Bu nedenle Mevlana ''Ne olursan ol yine gel'' demiştir. Birbirimizi yargılamak yerine anlamaya çalışmalı ve sadece ''pozitif eleştiriler'' yapmalıyız. Ön yargılardan kaçınmalı ve empati duygumuzu geliştirmeliyiz.Bu davranış modelini benimseyen toplumlarda çok daha sağlıklı iletişim kurulur''

Metnin ana konusu:

Metinde sağlıklı iletişim kurabilen bir toplum olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. Ancak bireylerinin birbirine saygıyla yaklaştığı toplumların belli başlı iletişim problemleri aştığından bahsediliyor.

Metnin Ana Fikri:

1- İnsanlar birbirlerini yargılamamalıdır. .

2- Kendimizi, karşımızdaki insanın yerine koyarak düşünmeliyiz. Olaylara sadece kendi açımızdan bakmak sağlıklı bir iletişim kurulmasını engeller.

4- Bir toplumu toplum yapan temel değerlerin başında saygı gelir.

Not: Yazar öne sürdüğü fikri güçlendirmek için Mevlana'dan alıntı yapmıştır. ''Ne olursan ol yine gel'' sözü hoşgörü ve nezaketin ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Not -2- Yazarlar, okunan ve bilinen isimlerden alıntı yapmaya özen göstermelidir. Sözün sahibi yazar ya da filozof ne kadar bilinen bir isimse, sözün okurlar üzerindeki etkisi o kadar artar. Bu da metnin konusu ve ana fikrinin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yapılan alıntılar tırnak içine alınmalı ve sözün sahibi, metnin içerisinde mutlaka belirtilmelidir.

2- ''Son yıllarda artan doğa olayları tüm dünyayı eleştiriyor. Sel felaketlerinin çoğalması, binlerce dönümlük orman yangınları, kaygıları iyice arttırdı. Neyse ki son yıllarda başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede çevreye hassasiyet arttı. Artık çok daha fazla ağaçlandırma yapılıyor ve doğal alanlar koruma altına alınıyor. Birçok ülkenin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaya başlaması da çevre kirliliğini önlemek için atılmış en önemli adımlardan biridir Bu adımlar sayesinde hava kirliliği şimdiden azalmaya başladı.''

Metnin Konusu:

Çevre kirliliği, ağaçlandırma, son zamanlarda yaşanan doğa olayları - yenilenebilir enerji kaynakları, hava kirliliğinin azalması.

Metnin Ana Fikri:

Çevreye karşı daha fazla duyarlı olmalı ve yeşil alanların sayısı arttırmalıyız. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz.

Metnin Ana Duygusu:

Bu metnin iki ana duygusu vardır. Bunlardan ilki kaygıdır. Yazar, artan doğa olaylarına karşı endişelerin arttığını ifade etmektedir. Çevre kirliğini önlemek adına yapılan çalışmaların da bahsedildiği metnin ikinci ana duygusu umuttur. Son gelişmelerin önemini vurgulayan yazar, hava kirliliğinin azaldığından bahsederek umutlu bir gelecek çiziyor.

Not: Bu metinde de görüldüğü üzere, kısa bir paragrafta dahi birden fazla duygu olabilir.