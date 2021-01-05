7. Sınıf Türkçe Metinle İlgili Sorular Sorma Ve Soruları Cevaplama konu anlatımı

Metni anlama çalışmalarında soru sorma yöntemi en sık kullanılan yöntemlerin başında gelir. Soru sorarak metnin ana fikrini öğrenebiliriz.

Metinle İlgili Sorular Sorma ve Soruları Cevaplama

1- Türkiye'de ve dünyada en çok beslenen evcil hayvanların başında kediler geliyor.Kediler, tarihte ilk kez Antik Mısır Döneminde evcilleştirilmiştir. İstanbul'da yaklaşık 120 bin sahipsiz kedisi yaşamaktadır. En değerli kedi türleri arasında İran Kredisi, British Shorthair ve Siyam Kedisi yer alıyor. En nadir kedi türü ise Manx kedisidir. Bu kedilerin en önemli özelliği kuyruksuz doğmalarıdır.

Metinle İlgili Sorular ve Cevapları:

1- Kediler ilk ne zaman evcilleştirildi?

Cevap: Antik Mısır Döneminde.

2- İstanbul'da kaç tane sahipsiz kedi var? -

Cevap: Yaklaşık 120 bin

3- En değerli kedi türleri hangileridir?

Cevap: Siyam Kedisi, İran Kedisi, British Shorthair

4- En nadir kedi türü hangisidir?

Cevap: Manx kedisi.

5- Manx kedilerinin özelliği nedir?

Cevap: Kuyruksuz doğmaları

2- Türkiye'de en çok okunan yazın türleri sırasıyla şiir, öykü ve romandır. Genellikle hece ölçüsü ya da aruz vezniyle yazılan manzum eserlere şiir denir. Türk Edebiyatında en çok okunan şairlerden bazıları Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim ve Özdemir Asaf'tır. Öyküler ''durum öyküsü'' ve ''olay örgüsü'' olarak ikiye ayrılır. Ülkemizdeki en önemli temsilcileri arasında Ömer Seyfettin ve Sait Faik Abasıyanık ve yer alıyor. Roman, belli bir olay örgüsüne sahip, giriş- gelişme- sonuç bölümlerinden oluşan ve öyküden daha uzun olan yazın türüdür. Edebiyatımızda roman türünün gelişmesine katkıda bulunan yazarlar, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Halide Edip Adıvar'dır.

Metinle İlgili Sorular ve Cevapları:

1- Türkiye'de en çok okunan yazın türleri hangileridir?

Cevap: Şiir, öykü, roman.

2- Şiir nedir?

Cevap: Aruz vezni ya da hece ölçüsüyle yazılan manzum eserlerdir.

3- Türk Edebiyatında en çok okunan şairler kimlerdir?

Cevap: Mehmet Akif Ersoy

Ahmet Haşim

Yahya Kemal Beyatlı

4- Kaç tür öykü vardır ve isimleri nelerdir?

Cevap: İki tür öykü vardır.

Durum Öyküsü

Olay Öyküsü

5- Türk Edebiyatında öykü türünün en önemli temsilcileri kimlerdir?

Cevap: Sait Faik Abasıyanık ve Ömer Seyfettin

6- Roman nedir?

Cevap: Giriş- gelişme sonuç bölümlerinden oluşan yazın türüdür.

7- Türk Edebiyatında roman türünün gelişmesine katkıda bulunan yazarlar kimlerdir?

Cevap: Halide Edip Adıvar

Reşat Nuri Güntekin

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3- ''Mavi balina denizde ve karada yaşayan en büyük canlıdır. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusta yaşayan mavi balinaların diğer adı Gök Balina'dır. Yetişkin bir balinanın boyu 30 - 33 metre aralığındadır. Ortalama ağırlıkları ise 140 - 150 tondur. Mavi balinalar doğal yaşam alanlarında ortalama 80 yıl yaşar.

Metin İle İlgili Sorular ve Cevapları:

1- Denizde ve karada yaşayan en büyük canlı hangisidir?

Cevap: Mavi Balina

2- Mavi Balinaların diğer adı nedir?

Cevap: Gök Balina

3- Mavi balinalar nerede yaşar?

Cevap: Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus

4- Yetişkin bir balinanın boyu ortalama ne kadardır?

Cevap: 30 - 33 metre

5- Mavi balinaların ortalama ağırlıkları ne kadardır?

Cevap:140- 150 ton

6- Bir gök balinanın ortalama yaşam süresi kaç yıldır?

Cevap: 80 yıl.