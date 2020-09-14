7. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Kurgusal Unsurlar konu anlatımı

Gerçek unsurlar sıklıkla deneme, makale, söyleşi gibi düşünce yazılarında yer alır. Diğer adı Hayali Unsurlar olan kurgusal ögeler ise roman, öykü, masal ve fabl türlerinde daha çok kullanılıyor.

Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

1- Gerçek Unsurlar:

Somut ve mantığa uygun tüm ifadelere, gerçek unsurlar denir.

Örnek Cümleler:

-Bu sabah kahvaltıda çay yerine portakal suyu içtim.

-Annemle önce markete sonra manava gittik.

-Yarın müsait iseniz size geleceğiz.

-Dünkü piknik beklediğimden çok daha güzel geçti.

-Odamı temizledikten sonra uyuyacağım.

Not: Gözleme dayalı betimleyici anlatımda gerçek unsurlar kullanılır.

-Kelebeğin kanatları üç farklı renkten oluşuyordu. İç kısımları beyaz ve sarıyken dışı tümüyle kırmızıydı.

- Bina çok bakımsız görünüyordu. Boyası dökülmüş duvarının alt kısımları rutubet nedeniyle çürümüştü.

- Burak, mavi gözlü, sarı saçlı, uzun boylu, zayıf bir çocuktu.

Not: Düşünce yazılarından biri olan makaleler bir fikri savunmak ya da kanıtlamak için kaleme alınır. Nesnel bir üslupla yazılan makalede sadece gerçek unsurlar (tarih, isim, bilgi) kullanılır.

Örnek: Varoluşçuluk akımı II. Dünya savaşından sonra Fransız yazar Jean Paul Sartre tarafından kurulmuştur. Diğer temsilcileri arasında Albert Camus, Martin Heidegger ve Soren Kiergaard yer alır.

Not: Günlük türündeki eserlerde de gerçek unsurlar kullanılır.

-Sevgili günlük. Bugün sınıf arkadaşlarım Mehmet ve Serdar ile buluştuk. Önce parka sonra sinemaya gittik. Çok güzel bir gündü.

2- Kurgusal (Hayali) Unsurlar

Masal ve fabl türündeki eserlerde sıklıkla kullanılır. Gerçeküstü ögeler taşıyan öykü ve romanlarda da kurgusal unsurlar mevcuttur.

1.A. Masallarda Kurgusal Unsurlar

-Tavşan Alice'e kendisini takip etmesini, onu harikalar diyarına götüreceğini söyledi.

- Güliver, devler ülkesine düştü. Herkes dev gibiyken o parmak kadar kısa kalmıştı.

- Kırmızı başlıklı kız ormanda yürürken bir kurda rastladı. Kurt ona nereye gittiğini sordu. O da anneannesine yemek götürdüğünü söyledi.

- Peri kızı kanatlarını çırparak odadaki pencereden çıktı.

- Hazinenin gizlendiği kaleyi kocaman bir ejderha koruyordu.

1.B. Roman ve Öykülerde Kurgusal Unsurlar

- Gregor Samsa, bir sabah uyandığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş buldu. - Franz Kafka / Dönüşüm

Not: Roman ve öykülerde sıklıkla mecaz yapılır. Metnin içindeki benzetmeler gerçek değil kurgusal unsurlara örnek gösterilebilir.

-Zihnim kuru çalılıklar gibi sürekli bir şeylere takılıyordu. - Dostoyevski / Öteki

- Asıl körlük umutların bitip tükendiği bu dünyada yaşamaktı. - Jose Saramago / Körlük

1.C. Fabl Türündeki Eserlerde Kurgusal Unsurlar

Ana karakterlerini hayvanların oluşturduğu fabllar tamamen kurgusal ve düşsel unsurlardan oluşur. Bu eserlerde hayvanlar, insan gibi konuşabilir ya da bir ev inşa edip içinde yaşayabilir.

- Karınca bütün yaz çalışırken ağustos böceği sadece gitar çalıp yattı. Çalışmaktan yorgun düşmüş karıncayı görünce onunla alay ediyordu. Derken kış geldi. Karınca sıcacık evinde otururken ağustos böceğinin ne yakacak odunu ne de yiyecek bir lokma ekmeği vardı.

1.D. Tekerlemelerde Kurgusal Unsurlar

Tekerlemelerde de tıpkı fablarda olduğu gibi hayvanlar konuşabilir.

Karga karga gak dedi / Çık şu dala bak dedi

Çıktım baktım o dala / Şu karga ne budala

Not: Rüyaların anlatıldığı tüm metinlerde kurgusal unsurlara rastlamak mümkündür.

- Rüyamda daha önce hiç görmedim bir evdeydim. Evde benden başka birçok insan daha vardı. Ne kadar seslensem de hiçbiri beni duymadı.