7. Sınıf Türkçe Duygu Bildiren Cümleler konu anlatımı
Duygu bildiren cümleler, kızgınlık, pişmanlık, sitem gibi hisleri ifade etmek için kurulur. Genellikle bu cümlelerin sonuna ünlem işareti konulur. 7. sınıflar için duygu bildiren cümle çeşitlerini inceledik.
Bu tür cümlelerde düşünceler değil duygular ön plandadır. Bu nedenle duygu bildiren cümlelere, düşünce yazılarından (deneme, fıkra, makale) çok olay yazılarında (hikaye, roman, anı) yer verilir.
Duygu Bildiren Cümleler
1- Şaşırma Cümleleri:
Hayret cümleleri adı da verilir. Bu tür cümlelerde gösterilen ani tepkiler olumlu ya da olumsuz olabilir.
Örnekler:
- Bir yılda bu kadar değişmiş olabileceğine inanamıyorum!
- Böyle bir şey olamaz!
- Bir de baktım karşımda Tahsin!
- Ne demek yarın sizinle gelemem!
- Aaa sen miydin gelen?
- Yok artık daha neler!
- Bir yaşıma daha girdim!
2- Pişmanlık Cümleleri:
Pişmanlık cümlelerinin ortak özelliği geçmişe dönük olmasıdır.
Örnekler:
- Onunla aynı eve çıkmak, hayatımın en büyük hatası oldu.
- Dün gece oyun oynamak yerine sınava çalışmalıydım.
- Keşke ona biraz daha iyi davransaydım.
Not: İçinde ''Keşke'' kelimesinin her cümle pişmanlık cümlesi değildir.
- Keşke şimdi yanımda olsaydın. (İstek)
- Keşke önce beni bir dinleseydin. (Hayıflanma)
3- Şikayet Cümleleri:
Örnekler:
- Sen de diğerleri gibi vefasız çıktın.
- Ben söylemesem odasını temizleyeceği yok!
- Yemeğin tuzunu yine fazla kaçırmış!
- Şu yüksek binalardan sonra büyüdüğüm mahalleyi tanıyamaz oldum!
- Ben aramasam konuşacağımız yok!
Not: Şikayet cümleleri soru şeklinde olabilir.
- Bu çocuk ne zaman akıllanacak?
- Sen hep böyle dağınık mısın?
4- Ön Yargı - Öngörü Cümleleri:
Henüz gerçekleşmemiş olaylara dair duygu bildiren cümlelerdir. Ön yargı cümlelerinde olumsuz, öngörü cümlelerinde ise olumlu ifadeler yer alır.
- Bu dükkanı da diğerleri gibi batıracak! - Ön yargı cümlesi
- Ahmet ile ilişkiniz çok sürmez! - Ön Yargı cümlesi
- Bence yine yalan söylüyor. - Ön Yargı cümlesi
- Böyle devam ederse çok başarılı olacak! - Öngörü Cümlesi
- Bu çocuğun geleceği çok parlak! - Öngörü cümlesi
5 - Sevinç Cümleleri:
Beklenen, talep edilen, istenen bir şeyin gerçekleşmesinin ardından kurulan cümlelerdir.
Örnekler:
- Okulunu bitirmesine ondan çok ben sevindim!
- Sonunda bana evlilik teklifi etti.
- Bana şiir yazması içimi kıpır kıpır etti.
- Haftalar sonra annemi göreceğim için o kadar mutluyum ki.
6- Kaygı Cümleleri:
Örnekler:
- Başına bir şey gelmiş olmasın?
- Arayıp da bana ulaşamazsa meraktan deliye döner!
- Hiç böyle yapmazdı!
- Nerede kaldı bu çocuk?
7- Üzüntü Cümleleri:
Örnekler:
- Yokluğumu canımı o kadar çok acıtıyor ki!
- İnsanların bu kadar kötü olduğunu bilmezdim.
- Attığı son mesaj kalbimi tuzla buz etti.
- Onun gibi birinin bu hallere düşmesi beni öyle üzüyor ki.
- O son bakışı içimi yaktı.
- Ali'nin böyle davranması tüm keyfimizi kaçırdı.
8- Küçümseme Cümleleri:
Örnekler:
- Şuna bak, kendini bir şey zannediyor.
- Sen kendini dev aynasında mı görüyorsun?
9- Beklenti Cümleleri:
Örnekler:
- Ben mutlu oluruz sanıyordum.
- İki gündür beni aramasını bekliyorum.
- Bu sefer olacak zannetmiştim.
- Babam bizi haftaya Şarköy'e götürecek.
- Yakında işe girip evlenmeyi düşünüyorum.
- Araba alma için bir süredir para biriktiriyorum.
10- Özlem Cümleleri:
Örnekler:
- Şimdi burada olsaydı ona sımsıkı sarılırdım.
- Doksanlı yıllarda çocuk olmak bambaşkaydı.
- Haftalardır ev yemeğine hasret kaldım.
- Keşke tekrar bir araya gelebilsek.
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