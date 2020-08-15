Dilek kipleri kendi içerisinde dört ana gruba ayrılır. Gereklilik, istek, dilek ve emir kipleri cümlenin ve eylemin yapısına göre olumlu ya da olumsuz olabilir.

7. Sınıf Türkçe Dilek Kipleri - Konu Anlatımı

1- Gereklilik Kipi:

Gereklilik kipi -meli -malı ekleriyle oluşur. Bir zorunluluğu, bir gerekliliği ifade ettiği için bu ismi almıştır.

Örnekler:

1- Onu bir defaya mahsus affet-meli-sin.

2- Bu iki derse daha fazla çalış-malı-sın.

3- Bu yaz önce köye git-meli-sin.

Bir cümle içerisinde gereklilik kipiyle çekimlenmiş iki yüklem olabilir.

1- Tatilde hem kitap oku-malı-sın hem de dinlen-meli-sin.

2- Artık beni arama-malı ve unut-malı-sın.

Gereklilik kipi olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru olmak üzere dörde ayrılır.

1.A. Olumlu Gereklilik Kipi

Yüklemi gereklilik bildiren olumlu cümlelerde yer alır.

Örnekler:

1- Anneni ve babanı daha fazla ara-malı-sın.

2- Yarın sabah kardeşini parka götür-meli-sin.

1.B. Olumsuz Gereklilik Kipi

Yüklemi gereklilik bildiren fakat anlamı olumsuz olan cümlelerde kullanılır.

Örnekler:

1- Sana değer verenleri bu kadar üzmemelisin.

2- Ona bu kadar dikkatli bir şekilde bakmamalısın.

1.C. Olumlu - Soru Gereklilik Kipi

Yüklemi hem soru hem gereklilik bildiren ve anlamı olumlu olan cümlelerde yer alır.

Örnekler:

1- Sence bu yaz tatil için İzmir'e mi git-meli-yiz?

2- Bu daireyi bu kadar ucuza sat-malı-lar mı?

1.D. Olumsuz- Soru Gereklilik Kipi

Yüklemi soru ve gereklilik bildirmesine rağmen anlamı olumsuz olan cümlelerde yer alır.

Örnekler:

1- Gerçekten yarın gece orada kalma-malı-mıyız?

2- Teyzemler bizi beklerken onlara gitme-meli-miyiz?

2- Dilek Kipi:

Bir dileği ifade etmek için kullanılan kip çeşitleridir. Bazı cümlelerde şart bildirdiği için şart kipi adıyla da bilinir. Diler - şart kipleri -se -sa eklerini alır.

Örnekler:

1- Bu iş sen ısrar et-sen de olmaz.

2- Bana yalvar-sa da onu affetmeyeceğim.

Bir cümle içerisindeki iki farklı eylemde dilek-şart kipi kullanılabilir.

Örnekler:

1- Gel-se de ona kocaman sarılsam.

2-Yaz gel-se de denize gir-sek.

Dilek Şart Kipleri de gereklilik kipleri gibi kendi içerisinde dört gruba ayrılır.

1.A. Olumlu Dilek Kipi

1- Daha da geç olmadan artık gel-se.

2- Babamı çok özledim. Keşke burada ol-sa.

1.B Olumsuz Dilek Kipi

1- Bu saatten sonra gelme-se-de olur.

2- Keşke bu çocukla bu kadar uğraşma-sa.

Not: Olumsuz dilek kipleri geçmiş zamanlı da olabilir.

Bana bu kadar bağırma-say-dı keşke.

Not-2- Bir cümle içinde hem olumlu hem de olumsuz dilek kipi olabilir.

Gitme-se (olumsuz) de hep bizimle kal-sa.

1.C. Olumlu-Soru Dilek Kipi

1- Bu akşam onlara bir sürpriz yap-sam mı?

2- Yarın güzel bir filme git-sek mi?

1.D. Olumsuz - Soru Dilek Kipi

1- Bu saatte onları rahatsız etme-sek mi?

2- Gece gece dışarı çıkma-san mı?

3- Emir Kipi

Emir kipi, herhangi bir ek almadan oluşur. Eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir.

Örnekler:

1- O mesaja sakın cevap verme!

2- Bu yaz onun yanına gitme!

Bazı cümlelerde iki emir kipi birden olabilir.

1- Git ve bir daha dönme.

2- Karşı masaya bak ama baktığını belli etme.

4- İstek Kipi:

İstek kipleri -e -a ekleriyle oluşur. Bir isteği ifade ettiği için bu adı almıştır.

Örnekler:

1- Gel-e-yim de sana kocaman sarıl-aym.

2- Ben artık gi-de-yim.