7. Sınıf Türkçe “De” “Ki” Ve “Mi” Soru Eklerinin Yazımı konu anlatımı
Türkçede ''de'' hem ek hem de bağlaç olarak kullanılır. Bağlaç olan ''de'' ayrı yazılır ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir değişme olmaz. Soru eki olan ''mi'' ise cümlenin ögelerine göre ''mu'', ''mü'' ya da ''mı'' olabilir. 7. sınıflar için ''de'' ''ki'' ve ''mi'' soru eklerinin yazımını örnek cümlelerle anlattık.
''Ki'' de hem bağlaç hem de ek olarak kullanılır. ''Ki'' bağlaç olarak kullanıldığında yan cümleleri birbirine bağlar. İyelik eki olarak kullanılan ''ki'' ise aitlik bildirir.
''De'', ''Ki'' ve ''Mi'' Soru Eklerinin Yazımı
1- ''Mi'' Ekinin Yazımı
- ''Mi'' soru eki yüklemden sonra ve ayrı yazılır.
Örnekler:
Dışarıdaki gürültüyü siz de işittiniz mi?
Dün amcana telefon ettin mi?
Bu konuyu derste işlediniz mi?
- Cümlenin yapısına bağlı olarak ''mi'' eki öznelerden sonra gelebilir.
Örnekler:
Beni siz mi Tekirdağ'a götüreceksiniz?
Bu resimlerin hepsini sen mi çizdin?
Ben mi onu kırmışım?
- ''Mi'' eki özne veya yüklemin son ünlüsüne göre ''mı'' ''mu'' ya da ''mü'' olabilir.
Örnekler:
Yanında tükenmez kalem olan var mı?
Bu yaptığın sana hiç mantıklı geliyor mu?
Beşiktaş otobüsü buradan geçiyor mu?
Karşı daireye taşınanları gördün mü?
- Bir cümlede birden fazla ''mi'' (mı, mu, mü) eki olabilir.
Örnekler:
Sinemaya mı tiyatroya mı gidelim?
Anneni mi beni mi daha çok seviyorsun?
Sence bu tartışmada Ahmet mi yoksa Koray mı haklı?
- ''Mi'' (mı, mu, mü) eki cümlenin yapısına göre ek alabilir. Aldığı eklerle bitişik yazılır.
Örnekler:
Haftaya bizimle Şarköy'e geliyor musun?
Bu kitabı arkadaşım için imzalar mısınız?
Sen ciddi misin?
Bu kadar erken mi kalkıyorsunuz?
Kör müsün? Görmüyor musun?
- ''Mi'' eki birleşik fiillerde iki fiilin arasına gelir.
Örnekler:
- Sence Aslı ile görüşmeyi kabul mu etmeliyim?
- Onunla buluşmaktan vaz mı geçtin?
- Tüm bu yaşananlardan sonra mutlu mu olmalıyız?
- Biz burada oyun mu oynuyoruz?
2- ''Ki'' Ekinin Yazımı
- Yapım eki olan ''ki'' cümlede yer bildiren kelimeye bitişik yazılır.
Örnekler:
Evdeki hesap çarşıya uymaz.
Vitrindeki kırmızı elbisenin fiyatını öğrenebilir miyim?
Masadaki kalemlerden birini kullanabilirsin.
Cebimdeki son parayı da ona verdim.
Bugün okuldaki son günümüz.
-'Ki'' eki cümle içerisinde zaman bildiren kelimeye bitişik yazılır.
Örnekler:
Dünkü sözlerini unuttun mu yoksa?
Bu akşamki planımızı sonraya ertelemek zorundayız.
Geçen günkü konuşmasını aklımdan çıkaramıyorum.
Bu yılki ilk toplantımızı dün yaptık.
Yarınki iş görüşmesi için heyecanlı mısın?
-Aitlik bildiren ''ki'' eki zamirlere bitişik yazılır.
Örnekler:
- 'Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa. / Aşık Veysel .
- Sendeki fotoğrafları bana gönderir misin?
- Ondaki öz güven kimsede yok!
- Sizinki şu kırmızı araba değil mi?
- Bizimki babasından yine azar yemiş.
- ''Ki'' eki özel isimlerle bitişik yazılır.
Örnekler:
- Bu çanta benim, bu da Mehmet'inki.
- Aldığım elbise Ayşe'ninki kadar pahalı değil.
- Bu Bursa'daki son günüm.
- Roma'daki amcanla görüşüyor musunuz?
3- ''De'' Ekinin Yazımı
''De'' eki ismin hal eklerinden biridir. Bulunma eki adıyla da bilinir.
Örnekler:
Kütüphanede ders çalışmak daha verimli oluyor.
Ben evde kalıp biraz dinleneceğim.
Bence köyde yaşamak çok daha huzurlu.
- ''De'', eklendiği kelimeye bağlı olarak ''da'', ''te'' ve ''ta'' biçiminde yazılır.
Örnekler:
Yağmur bastırınca sokakta bir kişi bile kalmadı.
Yazar bu kitapta yabancılaşma sorunu ele almış.
Misafirleri salonda mı ağırlayacağız oturma odasında mı?
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