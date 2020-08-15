7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik Bölge Ve Kuruluşlar konu anlatımı

Türkiye, önemli konumunun bir gereği olarak pek çok bölgesel ve küresel örgüte üye durumundadır. Bulunduğumuz coğrafya içerisinde uluslararası ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Önemli coğrafi konumundan dolayı Türkiye'nin pek çok konuda önemli söz hakkı bulunmaktadır. Bu kuruluşlar aracılığıyla Türkiye bu hakkını kullanabilmektedir.

KEİ (Karadeniz Ekonomik İş Birliği)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği, 1992 yılında kurulmuştur. Bu örgütün amacı, Karadeniz'e kıyısı olan ve Karadeniz'de deniz ticareti konusunda bağlantısı olan tüm ülkelerin bir araya gelmesini sağlamaktır. Bu sayede tek bir vücut halinde davranabilmek mümkün hale gelmektedir. Bu kuruluşun üyelerini Türkiye, Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Moldova, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere, pek çok ülkenin dahil olduğu bu kuruluşlar içerisinde öncü olarak yer almak büyük önem taşımaktadır.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

Bu teşkilat, Türkiye, Pakistan ve İran arasında 1985 yılında oluşturulmuştur. Bu teşkilatın amacı üyeler arasında bulunmakta olan ticareti geliştirmek, kültürel bağları çok daha güçlü bir yapı haline getirmektir. Daha sonra bu teşkilat içerisinde Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Afganistan da üye olarak desteklerini göstermiştir. Bu şekilde zaman içerisinde çok daha güçlü ve verimli bir yapı haline gelmeyi başarmıştır.

D-8 (Gelişen 8 Ülke)

Bu örgüt içerisinde, gelişmekte olan Müslüman ülkelere yer verilmektedir. Bu ülkeler arasında sekiz ülke bulunmaktadır. Bu örgütün bayrağında altı adet yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızların hepsinin bir anlamı bulunmaktadır.

Bu altı yıldızın ilki, barışı temsil etmektedir. Bu teşkilat içerisindeki ve tüm dünyaya gösterilecek olan barışı temsil etmektedir. İkinci yıldız ise diyaloğu temsil eder. Teşkilata üye ülkeler arasında gelişmiş diyaloğun kurulması gerektiğini söylemektedir. Üçüncü yıldız ise adalet anlamındadır. Ülkeler arasında ve tüm dünyada adalet hedeflenmektedir. Dördüncü yıldızı ise eşitlik anlamına gelmektedir.

Teşkilata üyeler arasından bir eşitlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Beşinci yıldız ise işbirliği anlamındadır. Teşkilata katılan tüm üyelerin birbiriyle işbirliği içerisinde çalışarak bir bütün olması hedeflenmektedir. Altıncı ve son yıldızı ise insan hakları ve hürriyeti yani demokrasiyi temsil etmektedir. Bu şekilde bu sekiz ülke arasında demokrasinin kurulması hedeflenmektedir.

Bu teşkilata üye sekiz ülke arasında en gelişmiş ülke konumunda Türkiye bulunmaktadır.

Türksoy

Bu teşkilâtla birlikte Türk ülkelerinin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. 1993 yılında kurulmuştur. Üyeleri arasında Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan bulunmaktadır. Bu ülkelerin kültür bakanlığı tarafından kurulmuştur. Bu teşkilatın çok önemli bir amacı bulunmaktadır. Bu amaç; Türk milletlerinin beraberliklerini ve birliklerini güçlendirmek, Türk kültürünü geliştirerek gelecek nesillere başarılı şekilde aktarmaktır. Bu sayede, tüm dünyadaki Türk halkları arasında Türk kültürüne bir hizmet sağlanmış olunur.

Görüldüğü üzere, Türkiye gerek sahip olduğu değerli coğrafi konumdan dolayı gerekse kültür ve etnik yapısından dolayı pek çok teşkilata üye ve teşkilat kurucusu konumundadır. Bu durum, ülkemizin uluslararası alanda çok daha yüksek bir prestije ve değerli söz hakkına sahip olmasına sebebiyet vermektedir. Bu teşkilatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamız durumunda uluslararası alanda gelecekte çok daha başarılı bir şekilde söz sahibi olabilmemiz mümkün olabilmektedir. Bundan dolayı bu konu üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştirerek ülkemizi çok daha başarılı bir konuma getirebilmemiz mümkün görünmektedir.