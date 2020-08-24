Elektronik ticaret son yüzyılın en önemli gelişmelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Özellikle 1995 yılından itibaren internet kullanımının artmasıyla ticari faaliyetler, elektronik ortamda yapılmaya başlanmış mal ve hizmetlerin; üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemleri bilgisayar ağları üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple son yılların en büyük gelişmelerinden biri olarak e-ticaret karşımıza çıkmaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler E-Ticaret Konu Anlatımı

E-ticaret Günümüzün en yaygın ticari faaliyeti olarak karşımıza çıkar. 7. Sınıfları sosyal bilgiler konuları içerisinde yer alan e-ticaret konusu da günün teknolojik şartlarını anlayarak günü ve geleceği yorumlamak konusunda oldukça etkili bir konudur. Özellikle teknolojinin hayatımıza girmesinden itibaren birçok iş teknoloji sayesinde yapılır hale gelmiştir. Mesela günümüzün büyük bir bölümünü televizyon, internet, telefon ve bilgisayar başında geçiriyoruz. Bu ürünlerin icat edilmesi ile insan hayatında daha önce hiçbir şekilde görünmeyen durumlar meydana gelmiştir.

Tarım Ve Sanayi Devrimi

İnsanlık tarihinin en önemli gelişmelerden biri olarak Tarım devrimi görülmektedir. Taşımacılık ve iletişim kurmak amacıyla hayvan hayvanlar insan emeği ile birleştirilerek gıda üretiminin artmasını sağlamıştır. Tarım devriminin ardından 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayi devrimi ile dünya bir kez daha sarsılmıştır artık insan gücünün yerine, makine gücü kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi devrimi demiryollarının inşa edilmesi ve bu demir yolları üzerinde buhar makinesini kullanılmaya başlanmasıyla daha sonra fabrikaya uyarlanan buharlı sistem geliştirilmiştir. XX. Yüzyılın başında elektriğinde desteği ile seri üretim fabrikalarda başlamış 1960'larda bilgisayarın gelişmesi, 1990'larda da genel ağ kullanımı artmasıyla bilgisayar ve teknoloji gelişmeleri yaşanmıştır.

Teknolojik Hamleler

Gelişen teknoloji dijital ve ileri teknolojinin üretimin her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde makineler birbirleri ile iletişim kurabilen ürünler haline gelmiştir. Daha önceden insan gücüyle yapılan birçok iş robotlar sayesinde yapılmaktadır. Bu süreç akıllı fabrika dönemi ya da akıllı üretim dönemi olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik ürünler

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yüzlerce farklı ürün insan hayatında yerini almaya başlamış her geçen gün çok daha hızlı gelişmeler sayesinde ürün çeşitliliği artmıştır. İnsansız hava araçları, 3D yazıcılar, 4,5 g işlem hızı, akıllı saatler, sanal gerçeklik uygulamaları, dronlar gibi daha birçok teknolojik ürün hayatımızı kolaylaştırarak, yeni meslek gruplarının oluşmasında sağlamıştır.

E- Ticaret

E- ticaret genel ağ üzerinden yapılan alışverişe verilen isimdir. E- ticaret işlemleri elektronik ortamda hızlı, basit, verimli ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

E-Ticaretin Olumlu Yönleri

- Hızlı alış- veriş yapılabilir ve ürün kısa sürede kişiye ulaşır.

- Alışveriş için ekstra bir zaman ayırmaya gerek yoktur.

- İstenilen her saatte alışveriş yapmak mümkündür.

- Kişi oturduğu yerden aradığı ürünü en uygun fiyatlısını alma şansına sahiptir.

- Kişinin yaşadığı yerde ürünün olmaması herhangi bir sıkıntı yaratmaz. E-ticaret sayesinde ürün kişinin kapısına kadar gelir.

- Piyasada oluşan rekabet sayesinde kaliteli ürün indirimli bir fiyata bulunabilir.

- Ulaşamayacağı düşünülen film, müzik gibi ürünler sanal satın alma ile istenildiği zaman ulaşılabilir.

E-Ticaretin Olumsuz Yanları

- Ürün kişinin fotoğrafta gördüğü gibi gelmeyebilir.

- Güvenlik konusunda yasal boşluklardan dolayı adı bilinmeyen güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmak olumsuz bir durum yaratabilir.

E-ticaret hemen hemen her ürünün ulaşabildiği çok geniş bir platformdur. Bu sebeple e-ticaret sayesinde istenilen her ürüne ulaşmak oldukça kolaydır. Kişinin istediği anda e-ticaret üzerinden alışveriş yapması mümkündür.