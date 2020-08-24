7. Sınıf Sosyal Bilgiler 15-20. (Xv-Xx) Yüzyıllarında Avrupa’Da Yaşanan Gelişmeler konu anlatımı

Orta Çağ ve yeni çağ dönemi olarak da ele alınabilecek bu dönem, Avrupa'da çok önemli gelişmelerin yaşanmasına şahitlik etti. Bu dönemde pek çok savaşlar ve değişimler ile beraber yenilikler ortaya çıktı. Bu yenilikler hem sanat açısından hem de teknolojik ve sanayi üzerinden gerçekleşti.

15-20. (XV-XX) Yüzyıllarında Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler

XV. yüzyıldan başlamak suretiyle günümüze kadar Avrupa'da çok önemli değişimler yaşandı. Özellikle XX. yüzyıla kadar meydana gelen değişiklik günümüz Avrupa’sını şekillendirdi. Şimdi bu değişimleri isimleri ile beraber ele alalım ve sırası eşliğinde inceleyelim.

Coğrafi Keşifler

Coğrafi keşifler Avrupa'nın yeni yerler keşfetmesine ve gelişmesine imkan verdi. Özellikle Kristof Kolomb ve Macellan gibi çok önemli kaşifler bu dönemde yaşadı. Başta Amerika kıtası olmak üzere birçok farklı yer keşfettiler. Böylece bu yerlerdeki olanakları kullanarak Avrupa'nın gelişmesine katkı sağladılar. Özellikle yeni ticaret yolları bu şekilde bulundu ve Avrupa dünyanın pek çok farklı yerine ticaret yapmaya başladı. Bu dönemde Türklerin hakimiyetinde bulunan İpek ve Baharat yolu üzerinden ticaretin büyük bir çoğunluğu yapılıyor.

Rönesans

Rönesans bir aydınlanma çağıdır. Bu dönemde Avrupa'da pek çok sanat ve sanatçı ortaya çıktı. Özellikle Avrupa'da eski Yunan ve eski Roma Dönemine ait eserler incelendi. İncelenen bu eserler neticesinde Avrupa'nın birçok farklı yerinde önemli eserler yaratıldı. Özellikle Leonardo Da Vinci, Shakespeare ve daha pek çok önemli sanatçı çok önemli eserler bıraktı. Ayrıca Rönesans, yani aydınlanma çağının başlaması ile beraber coğrafi keşifler de hız kazandı. O dönemde Avrupa daha modern ve medeni hale gelirken, her açıdan güçlenmeye başlamıştı.

Reform

Reform Avrupa'da daha çok din üzerinden yaşanan değişimleri anlatmaktadır. Özellikle bu dönemde Katolik kilisesi bozulmaya başladı. Kilisenin baskıcı politikasından bıkan önemli bir kesim bunun değişmesi için İsyan başlattı. Böylece reform ile beraber yeni mezhepler ortaya çıktı. Özellikle Martin Luther isimli kişinin öncülüğünde kilise baskısının önüne geçildi ve insanlar daha özgür hale geldi.

Aydınlanma Çağı

Bu dönemde eski Yunan eserlerinin çevrilmesi ile beraber siyasi açıdan Avrupa çok daha önemli gelişmeler yaşadı. Çünkü artık Avrupa'da demokrasi ve özgürlük gibi düşünce akımları ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu dönemde yapılan çalışmalar ve yaşananlar sanayi inkılabının temelini oluşturdu. Özellikle dünyada çok büyük bir iz bırakacak önemli bilim insanları ortaya çıktı. Bunlar içerisinde Galileo, Newton ve Montesquieu gibi insanlar bulunmaktadır.

Sanayi İnkılabı

Avrupa'nın gelişip daha güçlü hale gelmesinin en önemli değişimlerinden biri sanayi İnkılabıdır. Özellikle Avrupa devletleri bu dönemde bol miktarda hammadde ve köle sahibi oldu. Böylece üretim yapılacak fırsat elde edilirken önemli oranda işçi sağlanmış oldu. Teknolojik açıdan yaşanan gelişmeler ile beraber makineler yaratıldı ve seri üretime geçildi. Sanayi devrimi yaşanarak dünya ile çok büyük bir ticaret yapılmaya başlandı.

Yukarıda sayılan tüm devrimler ve yenilikler Avrupa’da 15 - 20. yüzyıllar arasında yaşandı. Bu dönem içerisinde meydana gelen değişimler Avrupa'nın günümüzdeki güçlü halini oluşturmasına fırsat tanıdı. Özellikle bilim ve sanat ile beraber özgürlüğüne önem veren Avrupa, o dönem bu sayede çok daha güçlü hale geldi. Böylece siyasi, askeri ve ekonomik açıdan dünyanın en güçlü bölgelerinden biri oldu.