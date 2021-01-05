7. Sınıf Matematik Doğrular Ve Açılar konu anlatımı

Doğrular ve açılar konusunda bir düzlemde doğru nasıl çizilir, doğrular kesiştiğinde ne olur, açı nasıl meydana gelir gibi konular incelenecektir. Doğrular ve açılar konusunu iyi bir şekilde öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

Doğrular ve Açılar

İki açının ölçüleri birbirlerine eşit olduğu zaman bu açılara eş açı ismi verilmektedir. Verilen bir açıya göre eş açı çizmek ise şu şekilde gerçekleştirilmektedir;

Açı Ölçer Yardımı İle Eş Açı Çizme

İlk önce eş açı yapabilmemiz için mevcut açının ölçüsünün bilinmesi gerekir. Bu sebeple bu açının ölçüsü açı ölçer yardımı ile ölçülür

Daha sonra ilk etapta bir ışın çizilir. Bu ışın açının bir kolunu oluşturmaya yarayacaktır.

Çizmiş olduğumuz ışının ilk noktasına açı ölçer yerleştirilir. Işının diğer kolunun geçmesi gereken yeri bu açı ölçer yardımı ile bulabiliriz.

İlk çizdiğimiz ışının başlangıç noktasından geçen ikinci ışın ile eş açı çizilmiş olur.

Bir Açının Eş İki Açıya Bölünmesi İşlemi - Açıortay Nasıl Çizilir?

Bir açıyı ölçüleri eş olan iki ayrı açıya bölen ışına açıortay ismi verilmektedir.

Açıortay ile açı şu şekilde bölünür;

İlk başta açıortay çizeceğimiz mevcut açının ölçüsü açı ölçer yardımı ile bulunur.

Elde edilen açının yarısına denk gelecek şekilde bir işaret konur.

Açının köşesinden başlatarak işaretlediğimiz noktadan geçen bir ışın çizilir. İşte bu açının açıortayıdır.

Üç Doğrunun Birbiri İle Durumları

Aynı düzlem üzerinde yer alan doğruların şu şekilde durumları olabilir.

Üç doğru düzlem üzerinde paralel bir şekilde hizalanmış olabilir.

Üç adet doğrunun bir noktada kesişmesi de mümkündür. Böyle doğrulara ise noktadaş doğru ismi verilmektedir.

Eğer üç doğru ikişerli bir şekilde birbirlerini keserse böyle durumda üçgen oluşmaktadır.

Eğer iki doğru paralel bir şekilde duruyorsa ve üçüncü doğruda bu ikisini kesiyor ise o zaman bu doğruya kesen adı verilmektedir.

İki tane doğru bir düzlemde paralel bir şekilde dururken üçüncü doğru bunları dik bir şekilde keserse o zaman dik kesen doğruya ortak dikme adı verilmektedir.

İki Doğru İle Bir Kesen Tarafından Oluşturulan Açılar

Ters Açı

İki adet doğrunun birbiri ile kesişmesinden açılar meydana gelir. Eğer bu açılar birbirlerine komşu değilse o zaman ters açı olarak isimlendirilmektedir. Ters açıların ölçüleri her zaman birbirlerine eşit olmaktadır.

İç Açılar

İki doğru ve bir kesen tarafından elde edilen açılara iç açılar ismi verilmektedir.

İç Ters Açılar

Birbirleri ile komşu olmayan yani ters yönlere bakan açılar iç ters açı ismi ile adlandırılmaktadır.

Dış Açılar

İki doğru ve bir kesen tarafından elde edilen açılarda iç kısma bakmayan açılara dış açılar ismi verilmektedir.

Dış Ters Açılar

Eğer iki dış açı birbiri ile komşu değilse yani bu dış açılar ters yönlere bakıyorsa o zaman dış ters açı ismi ile adlandırılmaktadır.

Yöndeş Açı

İki doğru ile bir kesenin yaptığı açılarda eğer bu açılar aynı yöne bakıyorlarsa o zaman yöndeş açı ismi ile adlandırılmaktadır.

Paralel İki Doğru İle Bir Kesen Tarafından Elde Edilen Açılar

Paralel iki doğru ile bir kesenin yapmış olduğu açılarda yöndeş açılar ile iç ters ve dış ters açıların açı ölçüleri birbirlerine eşit olmaktadır.

Karşı Durumlu Açı

Paralel iki doğru içindeki iki açı eğer birbirlerine doğru bakıyorlarsa bu açılar karşı durumlu açı ismi adlandırılmaktadır.