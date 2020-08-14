7. Sınıf İngilizce Superlatives (Sıfatlarda En Üstünlük Derecesi) konu anlatımı
İngilizcede superlatives sıfatların en üstün olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin ''güzel'' sıfatı üstünlük derecesiyle ''en güzel'' anlamına dönüşür. Tek heceli sıfatlar -est ekini alırken, daha uzun sıfatlar için ''most'' kelimesi kullanılır. 7. sınıflar için İngilizce Superlatives (Sıfarlarda En Üstünlük Derecesi) konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Superlatives sıfatlar genellikle ''Comparative'' sıfatlarıyla karşılaştırılır. Comparative türündeki sıfatlar insan ve nesneler arasındaki özellikleri karşılaştırmak için kullanılır. Sıfatlara -daha anlamı (güzel - daha güzel) katar. Superlatives sıfatların görevi ise kıyaslama yapmak değil üstünlük bildirmektir.
7. Sınıf İngilizce Superlatives (Sıfatlarda En Üstünlük Derecesi) Konu Anlatımı
1- Tek Heceli Superlatives Sıfatlar:
Cümle içerisindeki tek heceli sıfata 'en' anlamı kazandırmak için sıfatın sonuna -est takısı getirilir.
Örnek Cümleler:
1- Today is the hottest day in summer. / Bugün yazın en sıcak günü.
2- Ali is younges in our family. / Ali ailemizin en genç üyesidir.
3-This novel is the thinnest in my library. / Bu roman, kitaplığımdaki en ince kitap.
4- I think cats are cutest animals in world. / Bence kediler dünyadaki en sevimli hayvanlardır.
5- This is the safest place. / En güvenli yer burası.
Not -1- Superlatives sıfatlar olumsuzluk bildiren cümlelerde de kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- You are not the strongest the man. / Burada en güçlü adam sen değilsin.
2- The largest room in this house not is mine. / Bu evdeki en geniş oda, benim değil.
Not: -2- Birden fazla özne ya da nesnenin üstünlüğünü bildirmek için de superlatives sıfatlar kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- Funda and Hazal are the tallest student in our class.
Sınıfımızın en uzun boylu öğrencileri Funda ile Hazal'dır.
2- Parakeet and sparrow are smallest birds.
Muhabbet kuşu ve serçe en küçük kuşlardır.
2- İki ve Daha Fazla Heceden Oluşan Superlatives Sıfatlar
Tek heceli olmayan sıfatlara 'en' anlamı katmak için başlarına 'most' kelimesi getirilir.
Örnek Cümleler:
1- English is the most important lesson for me. / Benim için - Bana göre en önemli ders İngilizce'dir.
2- This armchair most ancient goods in house. Evdeki en eski eşya bu koltuk.
3- Mehmet is the most cheerful in school. / Okuldaki en neşeli çocuk Mehmet.
4- I think, Marlon Brando is most handsome actor. / Bence en yakışıklı aktör Marlon Brando.
Not-1- Tıpkı tek heceli sıfatlarda olduğu gibi most takısı almış sıfatlar da birden fazla özne ve nesnede üstünlük bildirmek için kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- The most beautiful flowers, rose, daisy and violet.
En güzel çiçekler, gül, papatya ve menekşedir.
2- The most successfull films Fight Club and Vanilla Sky
En güzel filmler Dövüş Kulübü ve Vanilla Sky
Not -2- Superlatives sıfatlar hece sayısına bakılmaksızın geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanlı cümlelerde yer alabilir.
1.A. Superlatives Sıfatların Geçmiş Zamanlı Cümlelerde Kullanımı:
Örnekler:
1- The coldest winter here was last year / Buradaki en soğuk kış geçen yıldı.
2- Our most valuable teacher left schoold last day. / En değerli öğretmenimiz geçen gün okuldan ayrıldı.
1.B. Superlatives Sıfatların Şimdiki Zamanlı Cümlelerde Kullanımı:
Örnek
1- The most thoughtful person in our family is my mother.
Ailemizdeki en düşünceli insan annemdir.
1.C. Superlatives Sıfatların Gelecek Zamanlı Cümlelerde Kullanımı:
Örnek:
1- I will be the hardest student next year. / Gelecek yıl en çalışkan öğrenci ben olacağım.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle