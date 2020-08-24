7. Sınıf Fen Bilimleri Saf Maddeler konu anlatımı

Maddeler, kendi içerisinde farklı sınıflara ve özelliklere ayrılır. Bu özellikler genellikle maddelerin yapı, hacim ve kütleleriyle alakalıdır. Konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle maddelerin özelliklerini bilmek gerekir.

Saf Maddeler

Maddeler, saf madde ve saf olmayan maddeler olarak ikiye ayrılır. Bilindiği gibi Hacmi ve kütlesi bulunan her şey madde olarak tanımlanır. Saf maddeler, diğer bir adıyla arı maddeler olarak da bilinmektedir. Aynı tür içeriğe sahip ve aynı tür taneciğe sahip olan maddelere saf maddeler adı verilir. Saf maddeler kendilerine ait farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde maddelerin ne tür madde olduğunu anlarız. Saf maddelerin özellikleri ise ise şu şekildedir;

- Saf maddeler birbiriyle aynı yapı ve taneciğe sahiptir. Bu nedenle saf madde içerisinde yabancı bir madde bulunmaz.

- Saf maddelerin hepsi ama homojen bir yapıdadır.

- Saf maddeler belirli bir kaynama ve erime noktasına sahip olurlar.

- Saf maddelerin tümünün öz kütleleri sabit yapıdadır.

Saf maddeler hem elementler hem de bileşikler olarak ikiye ayrılır.

A) Elementler: Elementleri ilk tanımlayan kişi Robert Boyle olmuştur. Aynı tür yapıda olan ve taneciğe sahip olan kendisinden başka basit yapıda maddeye dönüşemeyen tüm saf maddeler elementtir. Elementlerin hepsi aynı atomlara sahiptir. Toplamda 118 element bulunur ve bunlardan 94 adedi doğada yer alır.

A-1) Elementlerin Özellikleri: Elementler saf madde olarak bazı özelliklere sahiptir. Bunlar;

- Elementler saf maddelerdir.

- Elementlerin içerisinde tek bir atom türü bulunur.

- Her elementin kendisine ait bir sembolü vardır.

- Her elementin bir yoğunluk, erime ve kaynama noktası bulunur.

- Homojen yapıdadır.

En yaygın olarak bilinen elementler ise ilk 18 elementtir. Bunlar;

1- Hidrojen (H)

2- Helyum (He)

3- Lityum (Li)

4- Berilyum (Be)

5- Bor (B)

6- Karbon (C)

7- Azot (N)

8- Oksijen (O)

9- Flor (F)

10- Neon (Ne)

11- Sodyum (Na)

12- Magnezyum (Mg)

13- Alüminyum (Al)

14- Silisyum (Si)

15- Fosfor (P)

16- Kükürt (S)

17- Klor (Cl)

18- Argon (Ar)

B) Bileşikler: Bileşikler; birden fazla ve farklı elementin bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdir.

B-1) Bileşiklerin Özellikleri: Bileşikler, elementler gibi farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler;

- Bileşikler hem saf maddedir hem de homojen yapıdadır.

- Bileşiklerin her biri formüller sayesinde gösterilir.

- Her bileşiğin bir erime ve kaynama seviyesi bulunur.

- Bileşikler sadece kimyasal yollar sayesinde elementlere ayrılabilir.

- Kimyasal bir tepkime sonucunda oluşmaktadır.

- Bileşikler yapı olarak en az 2 farklı elementin bir araya gelmesiyle oluşur.

- Bileşikler hem iyonik hem de molekül yapıda bulunabilirler.

En fazla kullanılan bileşikler ve formülleri;

1- Sodyum Klorür (NaCl)

2- Glikoz (C6H12O6)

3- Amonyak (NH3)

4- Hidroklorik Asit (HCI)

5- Su (H2O)

6- Etil Alkol (C2H5OH)

7- Metan Gazı (CH4)

8- Nitrik Asit (HNO3)

9- Sülfürik Asit (H2SO4)

10- Karbondioksit (CO2)

11- Kalsiyum Hidroksit ( Ca(OH)2)

12- Sodyum Hidroksit (NaOH)

Bu formüller birleşikleri semboller ve elementlerin sembollerinden daha farklı olarak yazılır. Çünkü en az 2 elementi simgelemektedir.