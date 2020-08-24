7. Sınıf Fen Bilimleri Bileşik Ve İyonlar konu anlatımı

Bir atomdaki elektron sayısı daha çok ise - yüklü iyon şeklinde adlandırılmaktadır. Eğer atomdaki proton miktarı daha fazla ise atom + yüklü iyon şeklinde adlandırılmaktadır. Negatif şekilde yüklü olan iyonlara anyon ismi verilirken, pozitif olanlara ise katyon ismi verilmektedir.

Bileşik ve İyonlar

Birçok anyon ve katyon tek atomlu olurken birçoğu da çok atomlu yapı sergilerler. Atomlar çoklu şekillerde pozitif ya da negatif yüke sahip olabilir. Bu tarz atomlara çok atomlu iyon ismi verilmektedir. Çok atomlu iyonların, iyon yükleri bütün bir grubun iyon yükü şeklinde ifade edilmektedir.

Bileşik Formülleri

Doğada pek çok değişik türde madde olduğu bilinmektedir. Bu maddelerden çok az bir kısmı doğada element şeklinde var olmaktadır. Çoğu bileşik şeklinde ya da farklı madde formlarında bulunmaktadır.

Değişik atomlar bir araya gelip farklı bir maddenin oluşmasını sağlayabilirler. Bu oluşum esnasında atomlar arasındaki bağlar değişmekte ve yerine yeni bağlar oluşmaktadır. Değişik türdeki elementlerin atomlarının bir araya gelmesi ve yeni bir madde oluşturmasına bileşik ismi verilmektedir. Örnek verecek olursak su (H2O) oksijen ile hidrojen atomlarının bir araya gelmesi sayesinde oluşmuştur. Su maddesi oksijen ve hidrojenin özelliklerinden farklı özelliklere sahip bir maddedir.

Sodyum ve İyon elementlerinden sodyum iyodur isimli bileşik oluşmaktadır. Bu bileşiğin formülü ise NaI şeklindedir. Bu bileşik sodyum ile iyot elementlerinin özelliklerinden farklı bir özellikte maddedir. Sodyum elementinin rengi gridir ve kesici bir aletle kesilebilecek kadar yumuşak bir elementtir. İyot elementinin rengi siyahtır ve katı bir özellik göstermektedir. Sodyum iyodür bileşiğinin rengi ise beyazdır ve bileşik katı formdadır.

Bileşik dediğimiz kavram çok sayıdaki atomun bir araya gelerek yeni bir madde üretmesi şeklinde olmaktadır. Örneğin şeker maddesi karbon (C), Oksijen (O) ve Hidrojen (H) elementlerinden oluşmaktadır. Formülü de C6H12O6 şeklindedir. Bu atomlar belirli oranlara göre birleşerek şeker bileşiğini oluşturmaktadır.

Elementlerin bazıları molekül yapısında bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak hidrojen, oksijen ve iyot verilebilmektedir. Bir kısmı da atomik yapı da bulunur. Bunlara da demir, bakır ve sodyum örnek verilebilmektedir. Bileşik formları da molekül yapısı şeklinde ya da molekül yapısız formlara sahip olabilmektedir. Karbondioksit (CO2), Amonyak (NH3) moleküler yapıdaki bileşiklere örnek gösterilebilmektedir.

Sodyum klorür (NaCl) ise molekül yapısında olmayan bileşiklere örnek olarak gösterilebilemektedir.

Bileşik formülüne baktığımız zaman bileşikleri oluşturan elementleri görebiliriz. Bunun yanında elementlerin atom sayılarını belirlemek de mümkündür. Bunun dışında bileşikleri yazarken de elementler ve bir arada bulunan atom sayılarını da yazmaktayız.

Örnek verecek olursak; SO2 isimli bileşik de 2 adet oksijen ile bir adet kükürt bir araya gelerek üç atom ile bir bileşik oluştuğunu söylemek mümkündür. İki oksijen ve bir kükürdün bir araya gelmesi ile kükürtdioksit isimli bileşik meydana gelmiştir. Bileşikler saf madde olarak isimlendirilmektedir. Bunun yanında homojenlik özelliği de bulunmaktadır. Bileşiklerin belirli bir formülleri de bulunmaktadır. Bileşiklerin erime noktaları ve kaynama noktaları belirli bir sıcaklık da gerçekleşmektedir. Bileşikler elementlerin kimyasal tepkimeleri sonucunda oluşan maddelerdir. Bir bileşik oluşabilmesi için en az iki elementin bir araya gelerek bağ oluşturması gerekmektedir.