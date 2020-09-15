7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. İsa konu anlatımı

Peygamberler Allahü Teala'nın rehber olması amacıyla topluluklara gönderdiği yüce varlıklardır. Zaman zaman insanoğlu da yolunu kaybedebilir. Bunu önlemek amacıyla Allah’u Teala rehberlerini insanlara göndermiştir. Peygamberler birçok şeyi toplumlara öğretmek ve onlara yol göstermek amacıyla gönderilmiştir.

7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa

Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre Hz. İsa peygamber en büyük 5 peygamberden biridir. 5 peygambere Ulul Azm peygamberler denir. Hz. İsa Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara açıklamak için gönderilen, Allah'ın övgüsünü alan peygamberlerden biridir. Birçok zorlukla karşılaşan Hz.isa hiçbir zorluğa boyun eğmemiş ve Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara anlatarak onları hak dine çağırmıştır. Hz. İsa'nın doğumundan itibaren birçok mucize göstermiştir. Hz.isa peygamber Meryem (r.a.) Oğludur.

Hz. İsa’nın Dünyaya Gelişi

Hz. Meryem ailesinden ayrıldıktan sonra kendisine tahsis edilen bir yerde ibadet ederek yaşadığı bir dönemde Cebrail Aleyhisselam Hz. Meryem'e bir erkek evladı olacağını müjdeledi. Bu sırada Hz. Meryem hamile kaldı karnındaki çocuk da birlikte uzaklara çekildi. Hz. Meryem uzandığı hurma ağacının altında doğum sancıları başladığında ilahi bir ses Hz. Meryem'i yönlendirdi ve doğum oldu. Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelmesi büyük bir mucize olarak mucizeydi. Hz. Meryem, Hz. İsa'yı dünyaya getirdikten sonra ailesinin yanına döndü.

Hz. Meryem'in kucağında çocukla gören kavmi; ‘Ey Meryem sen gerçekten iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi. Dediler bu durum üzerine beşikte bulunan Hz. İsa Allah'ın bir mucizesi olarak konuştu. Ben Allah'ın kuluyum o bana kitabını verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığı sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldıracağım gün esenlik banadır.’ diyerek başka bir mucizeyi gerçekleştirdi.

Bunun üzerine şaşkına dönen kişiler için; doğduğu dönemde daha bebekken konuşan Hz. İsa hem babasız dünyaya gelmesi hem de doğduğunda konuşması büyük bir mucize olarak karşılandı.

Hz. İsa Peygamber Nerede Peygamberlik Yaptı?

Hz. İsa Allah’u Teala’nın kitap verip gönderdiği peygamberlerden biridir. Kudüs civarında peygamberlik yapan Hz. İsa insanları Allah'a kulluk etmeye çağırmıştır. Hz. İsa İsrailoğulları’na gönderilen bir peygamberdir. İsrailoğulları’na namaz ve zekatı emretmiştir. Hak yolundan hiç ayrılmamıştır.

Kur'an-I Kerim'e Göre Hazreti İsa'nın Mucizeleri Nelerdir?

Peygamberlerin hepsini mucizeleri bulunur. Kur'an-ı Kerim'e göre de Hz. İsa'nın birçok mucizesi bulunmaktadır. Hz. İsa'nın mucizeleri;

- Babasız dünyaya gelmesi

- Beşikte iken konuşması

- Kuş şekli vermiş olduğu çamura üfleyip onu canlandırması

- Doğuştan kör olan ve alacalı olan kişileri iyileştirmesi

- Ölüleri diriltmesi

- Evlerde bulunan yenilen ve biriktirilen şeylerden haber vermesi

- Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmesi gibi birçok mucizesi Kur'an-ı Kerim'de geçen Hz. İsa'nın mucizeleri nedendir. Hz. İsa kendisinden sonra Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğini müjdelenmiştir