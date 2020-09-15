7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hac Ve Umre konu anlatımı

İmkanı olanlar için Hac, farz kılınmıştır. Umre ise sünnettir. Umrenin Hac gibi belirli bir zamanı yoktur. Müslümanlar, Kurban Bayramı ve arefe günü hariç, istedikleri zaman Kabe'ye giderek Umre ibadetini yapabilir.

Hac ve Umre

1- Hacca Gitmenin Şartları:

Hac, hem mal hem beden ile yapılan bir ibadettir. Bu nedenle kişinin maddi imkanlarının ve sağlığının yerinde olması gerekir. Her ibadet gibi Hac da buluğ çağına ermiş Müslümanlar için farzdır. Sağlığı yerinde olmayan Müslümanlar için başka biri Kabe'ye gidip bu ibadeti yerine getirebilir. Buna ''vekaleten Hac'' denir.

2- Hac İbadetinin Farzları:

Haccın toplamda üç farzı vardır. İbadetin tam anlamıyla yapılabilmesi için bu üç farzın da yerine getirilmesi gerekir. İlk farz ihrama girmektir. İhram, dikişsiz ve beyaz örtüdür. Bu örtünün Mikat adı verilen bölgelerde giyilmesi gerekir. Giymeden önce abdest almak ve Telbiye duasını okumak ihramın sünnetleri arasında yer alır.

Hac ve Umre ziyaretlerinde okunan Telbiye Duasının Arapçası ve Türkçe manası şu şekildedir:

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk,

Lebbeyke la şerike leke lebbeyk,

İnnel hamde ven-nimete leke ve'l mülk,

La şerike tek

Buyur Allah'ım, emrine amadeyim Buyur.

Senin ortağın / eşin benzerin yoktur

Hamd / Övgü şüphesiz sanadır. Nimet de mülk de yalnız sana aittir.

Senin ortağın yoktur.

Haccın ikinci farzı vakfeye durmaktır. Vakfe kelimesinin sözlük anlamı bir yerde beklemek, ayakta durmaktır. Müslümanlar, Kurban Bayramının arefe günü Arafat'ın herhangi bir yerinde vakfe durup dua okurlar. Hac ibadetinin üçüncü ve son farzı ise Kabe'yi tavaf etmektir. Tavafa Hacerülesved'in bulunduğu noktadan başlanır ve Kabe'nin etrafında 7 kere dönülür. Kabe'nin etrafındaki her bir dönüşe şavt adı verilir..7 kere şavt yapan Müslümanlar, Kabe'yi tavaf etmiş olur.

Kabe'nin etrafında 7 kere dönmek, göğün 7 katını aşmak, tüm dünyevi ve maddi isteklerden arınarak Allah'a sığınmak anlamına gelir.

3- Hac İle İlgili Sureler

Kuran-ı Kerim'in Al-i İmran, Maide, Hac ve Bakara Suresinde Hac ibadeti ile ilgili bilgiler yer alır. Hac Suresinin 22 ve 26. ayetinde Hz. İbrahim'e Haccı temizlemesi ve ilan etmesi söylendiği bildirilir. Aynı surenin 29. ayetinde ise Allah'ın adına kesilen kurbanların fakirlere yedirilmesi emredilir.

Al-i İmran Suresinde Kabe'nin insanlar için kurulan ilk ibadet evinin Kabe olduğu yazar. Gücü yeten kişilerin Hac ibadetini yerine getirmesi emredilir. Bakara Suresinde ise Hac ve Umre'nin Allah için tamamlanması gerektiği ve sağlığı yerinde olmayan Müslümanların ise kurban kesmeleri gerektiği söylenir.

4- Umre İbadeti ve Farzları

Kabe'nin Zilhicce Ayı dışında ziyaret edilmesine Umre denir. Umre ibadeti de ihram ile yapılır. İhram, rida ve izar adı verilen iki parçadan oluşur. Ramazan Ayı içerisinde Umreyi ziyaret etmek ve Kabe'yi tavaf etmek daha faziletlidir. Ancak Kurban Bayramı ve arefe dışında da Umre ibadeti yerine getirilebilir.

5- Hac ve Umre İle İlgili Hadisler

Peygamberimiz Hz. Muhammed, Hac ve Umrenin önemine dair birçok söz söylemiş, bu sözler hadis kitaplarında toplanarak günümüze kadar gelmiştir. Kendisine ''Umre yapmak farz mı'' diye soran bir mümine ''Hayır, ama Umre yapmanız, yapmamanızdan daha hayırlıdır.'' cevabını vermiştir. Hz. Muhammed Hac ve Umre sırasında temiz bir kalp ile edilen tüm duaların Allah tarafından kabul edileceğini söylemiştir.