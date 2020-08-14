Fıkhi yorumlar, kendi içerisinde Hanefilik, Şafilik, Caferilik, Hanbelilik ve Malikilik olmak üzere beşe ayrılıyor. Tasavvufi yorumlar da Alevi-Bektaşilik, Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik ve Nakşibendilik olmak üzere grupta toplanır. Allah'a, ahiret gününe, Kuran'a ve peygamberlere inanan bu yorumlar belli başlı konularda görüş ayrılıklarına düşmüştür.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Anlayışındaki Yorumlar 1 ve 2 - Konu anlatımı

1- Fıkhi Yorumlar:

1.A. Hanefilik

Ebu Hanife (İmam Azam) tarafından kurulmuştur. Dünya genelinde en yaygın olan Sünni mezheptir. Türkiye dışında Mısır, Suriye, Ürdün ve Afganistan gibi ülkelerde Hanefi olan milyonlarca insan bulunmaktadır. Hanefi mezhebine göre insanlar ana dilinde Kuran okuyabilir ve namaz kılabilir. Bu mezhepte bir hükme varmak için sırasıyla Kuran- Hadis - Sünnet ve Kıyas yollarına başvurulur. Eğer bir sonuç alınmazsa ''içtihad'' yapılır.

1.B. Şafilik

Hanefilikten sonra en yaygın mezhep olan Şafilik 8. yüzyılda İmam Şafi tarafından kuruldu. Özellikle Yemen ve Malezya ülkelerinde yaygındır. Bu fıkhi yoruma göre kedi ve köpek gibi hayvanlara dokunmak bile abdesti- namazı bozar. Altın ve gümüş gibi takılar hem erkekler hem de kadınlar için haramdır. İmam Nemevi ve Eşari en önemli Şafi imamların başında gelir.

1.C. Hanbelilik

Irak ve Kuveyt'te yaygın olan Hanbelilik, Ahmed Bin Hanbel tarafından kurulmuştur. Bu mezhepte hükme varmak için öncelik Kuran ve Hadis kaynaklarına verilir. İbn-i Teymiyye ve Abdülkadir Geylani en önemli Hanbeliler arasında yer alır.

1.D. Malikilik

İmam Malik tarafından kurulan Malikilik, Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde yaygındır. Bu fıkhi yorumda hadis kaynaklarına yer verilirken, içtihad usulüne neredeyse hiç başvurulmaz.

1.E. Caferilik

İmam Cafer-i Sadık tarafından kurulan mezhebin önemli bir kısmını Şiiler oluşturur. Sünnilik ile arasındaki en önemli fark, ilk halifenin Hz. Ali olması gerektiğine inanmalarıdır.

2. Tasavvufi Yorumlar:

1.A. Alevilik- Bektaşilik

13. yüzyılda Hacı-Bektaş Veli tarafından kurulmuş olan Bektaşilik zaman içerisinde Alevilik ile kaynaşmıştır. On iki imam anlayışına dayanan bu yorumda ilk imam Hz. Alidir. Diğer imamlar da Ehl-i Beyt soyundan gelir. 12. imamın kıyamete yakın bir dönemde dünyaya geleceğine ve müminlere yol göstereceğine inanılır. Ruh göçü adı da verilen Tenasüh Alevilik - Bektaşilikte önemli bir yer tutar. Ölen kişinin ruhunun başka bedenlere girerek dünyada yaşamaya devam ettiğine inanırlar.

1.B. Mevlevilik

Mevlana'nın görüşlerine dayalı Mevlevilik Sultan Veled tarafından gelecek nesillere aktarılmıştır. Semah ve şiir Mevlevilik'te önemli bir yer tutar. 1000 günlük dolduran kişiler derviş olur. Taç ve hırka törenleri en önemli geleneklerinden biridir.

1.C. Yesevilik

Bilinen en köklü tasavvufi yorumların başında gelir. Hoca Ahmet Yesevi tarafından kurulmuştur. Özellikle Türk birliklerini tek çatı altında toplamasıyla Yesevilik Türk - İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Zaman içerisinde 20'den fazla kola ayrılarak eski gücünü kaybetmiştir.

1.D. Kadirilik

1100'lü yılların başında Abdülkadir Geylani tarafından kurulmuştur. Bu mezhepte Hz. Ali'nin görüşleri ön plandadır. Bu tasavvufi yorumda zikir ve sohbetler önemli bir yer tutar.

1.E. Nakşibendilik

Kelime anlamı nakşetmek, işlemek olan Nakşibendilik, günümüzde halen etkisini sürdüren tasavvufi yorumlardan biridir. Muhammed Bahauddin Şah Nakşibendi tarafından kurulmuştur. Dünya nimetlerinden uzak durmayı öğütleyen ve ibadete ağırlık veren bir mezheptir.