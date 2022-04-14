6'şar Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Altışar Ritmik Sayma Sayıları

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Ritmik sayma; bir kurala bağlı olarak sayıların arasında olan aralıkları değiştirmeden geri veyahut ileri şekilde sayma işlemidir.

Ritmik Sayma Nedir?

Ritmik sayma ile herhangi bir doğal sayının üzerine aynı sayıyı ekleme veya çıkarma işlemidir. Bir kural içerisinde yani sayı aralıklarını değiştirmeden doğal sayının üstüne aynı sayıyı ekleyerek veya çıkartarak yapılır.

Altışar Ritmik Sayma Nasıl Yapılır?

Altışar ritmik sayarken 0 sayısına 6 eklenir. 0 sayısına 6 eklendikten sonra elde edilen sayıya tekrar 6 eklenir. Çıkan sonuçlara her seferinde 6 ekleyerek altışar ritmik sayma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu işlemi istenilen sayıya kadar devam ettirilebilir.

6’şar 6’şar 100’e Kadar Ritmik Sayma Şu Şekildedir:

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102 şeklinde olacaktır.

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100’e kadar 6’şar Ritmik Sayma:

6

6 + 6 = 12

12 + 6 = 18

18 + 6 = 24

24 + 6 = 30

30 + 6 = 36

36 + 6 = 42

42 + 6 = 48

48 + 6 = 54

54 + 6 = 60

60 + 6 = 66

66 + 6 = 72

72 + 6 = 78

78 + 6 = 84

84 + 6 = 90

90 + 6 = 96

96 + 6 = 102