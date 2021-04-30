64 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 64 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodu, ülkemizdeki 81 ilin her birinde farklı olan sayılardır. Bu sayılar illere göre değişkenlik gösterdiklerinden trafik işlemlerinde herhangi bir karışıklığın veya karmaşanın oluşmasına engel olan trafiğin düzenlenmesine yardımcı olan kodlardır.

64 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Ülkemizdeki 81 ilin her birinde farklı bir plaka kodu geçerlidir. Bu sayede trafik işlemlerinde herhangi bir karışıklık olmasının önüne geçilir. Plaka kodları il il değişse de ilçe ilçe değişmezler. Yani bir ilin plaka kodu neyse o ilin bütün ilçelerinde de aynı plaka kodu kullanılır.

64 plaka kodunun ait olduğu ilimiz Uşak ilidir. Uşak ilinin bütün ilçelerinde 64 olan plaka kodu kullanılır. Trafikte 64 plaka koduna sahip araçların hepsi Uşak iline kayıtlıdır. Bir ilin plaka kodu ayrıca o ilin posta kodunu oluşturan ilk iki hane ile de aynıdır. Plaka kodları genellikle il isimlerinin alfabetik bir şekilde sıralanması sonucu oluşturulmuş numaralardır. Ancak Türkiye'de sonradan il olan bölgelerimiz vardır ve bu bölgelerdeki plaka kodlarında bu sistem uygulanmaz.