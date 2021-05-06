6225 nitelik kodu nedir? KPSS 6225 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Her kamu personeli alımı döneminde ÖSYM nitelik kodları hakkında araştırmalar yapılarak tercihlerin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi için uğraş verilir. 6225 nitelik kodu da en çok araştırılan kodlardan biridir.

6225 Nitelik Kodu Nedir?

6225 nitelik kodunun anlamına geçilmeden önce kamu personeli atamalarındaki süreçten bahsetmek gerekir. Ülkemizde personel ihtiyacı duyan kamu kurumları, ihtiyaçlarını Çalışma Genel Müdürlüğü'ne bildirir. Bu kurumda yapılan değerlendirmelerden sonra memur alınacak kadrolar ÖSYM'yer bildirilir.

ÖSYM personel alımı yapılacak kadrolar için gerekli nitelikleri de belirleyen bir tercih kılavuzu hazırlar ve başvuru yapacak adaylara bu kılavuzlar ulaştırılır. Kılavuza başvuru yapabilmek için gereken genel ve özel şartlar yer alır. Bu özellikler dışında bazı pozisyonlar için "diğer hususlar" başlığında bazı ek şartlar belirtilir. Bu bölümde bir kadroya başvuru yapabilmek için gerekli ek şartları düzenleyen nitelik alan kodlarından bahsedilir.

6225 nitelik kodu bazı kadrolara başvuracak adayların MEB Bilgisayar İşletmeni Sertifikası ya da MEB onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası veya MEB Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası almış olmalarını gerektirir. Bunların dışında üniversite öğrenimi sırasında zorunlu ya da seçmeli bilgisayar dersleri alanlar bu hususu resmi belgelerle ispat etmek şartıyla sertifika almış sayılır.