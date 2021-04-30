60 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 60 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye'de her ile erilmiş olan bir plaka kodları vardır. Bu plaka kodları aynı zamanda posta kodlarını da belirlerler. Örneğin Adana ilinin plaka 01 ise, posta kodu ise 01000 olur. Dolayısıyla plaka kodunu bilmek, aynı zamanda posta kodunu da bilmek anlamına gelir. Peki 60 plaka kodu hangi ilimize aittir? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
Plaka kodları bilmek posta kodlarını da bilmek açısından önemlidir. Bu yüzden yaşadığımız şehrin plaka kodunu bilmemiz, günlük hayatımızdaki işlerimizi kolaylaştırır.
60 Plaka Kodlu İlimiz Hangisidir?
60 plaka kodu Tokat ilimize aittir. Yani bir aracın plaka kodu 60 ile başlıyorsa, o aracın Tokat iline ait olduğunu anlarız. Aynı zamanda plaka kodundan sonra gelen harfler de, o plakanın hangi ilçeden alındığını gösterir. Fakat bu her zaman böyle olmayabilir. Yani bir kişi aracı için özel plaka da almış olabilir. Peki Tokat ilinin plaka kodunun ardından gelen harfler hangi ilçelere aittir? Bunları şu şekilde listelemek mümkün:
AC/AZ, BA/BZ ve DA/DU harf kodları - Merkez ilçesi
DV/DZ, EA/EU, ET/EU ve FH/FN harf kodları - Turhal ilçesi
EK/EP ve FP/FT - Niksar ilçesi
EB/EJ, EV/EZ, FU/FZ ve KA/KZ harf kodları - Erbaa ilçesi
FA/FF harf kodları - Zile ilçesi
Aynı zamanda 60 plaka kodu ve arkasından gelen harf kodlarının ardından, bir de 000/999 aralığında bir numara gelmektedir.