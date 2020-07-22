Sıfat tamlamaları kendi içerisinde altı gruba ayrılır. Bunların başında niteleme, işaret, belgisiz sıfat tamlamaları gelir. Ek olarak soru ve sayı sıfatlarıyla oluşan tamlama çeşitleri de vardır. Sıfat fiillerle oluşan tamlamalar da sıfat tamlamaları içerisinde yer alır.

6. Sınıf Türkçe Sıfat Tamlamaları - Konu Anlatımı

Sıfat tamlamaları sıfat + isim şeklinde oluşturulur.

Örnekler:

Bol (sıfat) Kazak (isim)

Gri (sıfat) Masa (isim)

Bozuk (sıfat) Kalem (isim)

Sıfat tamlamaları Nasıl, Kaç ve Hangi sorularına cevap verir.

Örnekler:

Şu çocuğu daha önce de görmüştüm. / ''Hangi'' çocuğu? - ''Şu'' çocuğu.

Çalışmalarının sonunda başarılı sonuçlar elde etti. / ''Nasıl'' sonuçlar? - ''Başarılı'' sonuçlar.

Üç tarafı denizlerle çevrili kara parçasına yarımada denir. / ''Kaç'' tarafı? - ''Üç'' tarafı.

Sıfat tamlamaları en az bir ''tamlayan'' ve ''tamlanan'' ögelerinden oluşur.

Yeşil (tamlayan) gözlü (tamlanan)

Sıfat tamlamaları birden fazla tamlayandan oluşabilir.

Akıllı (tamlayan 1) ve çalışkan (tamlayan 2) bir çocuk.

Sıfat tamlamaları birden fazla tamlanandan oluşabilir.

Sokaklarda aç kediler (tamlanan 1) ve köpekler (tamlanan 2) var.

Sıfat Tamlaması Çeşitleri

1- Niteleme Sıfatıyla Oluşan Sıfat Tamlamaları:

Cümle içerisinde varlıkların en az bir özelliğini niteleyen sıfat tamlaması çeşitleridir.

Örnekler:

1- Annem ''soğuk havalarda'' dışarı çıkmama izin vermiyor.

2- ''Yeşil paltomu'' okulda unutmuşum.

3- ''Kırmızı kalemi'' olan var mı?

4- 'Kırık sandalyeyi'' tamire götürdü.

5- ''Koca caddede'' park edecek yer bulamadık.

2- Belgisiz Sıfatlarla Oluşan Sıfat Tamlamaları:

Varlıkları ölçü, sayı ve miktar olarak gösteren tamlamalardır. Sayı sıfatlarıyla oluşan sıfat tamlamalarından farklı olarak net bir sayı belirtilmez.

Örnekler:

1- Orada ''birkaç kişiyle'' tanıştım.

2- Öğretmen sınıftaki ''tüm öğrencilerle'' vedalaştı.

3- Kütüphanedeki ''bazı kitaplar'' çok eskiydi.

4- Toplum için ''her fert'' çok önemlidir.

5- Hiç yağmur yağmadığı için ''birçok ağaç'' meyve vermedi.

3- İşaret Sıfatlarıyla Oluşan Sıfat Tamlamaları:

Cümle içerisindeki varlıkları işaret ederek gösteren tamlamalardır.

Örnekler:

1- ''Bu anahtarlık'' bana dedemden hatıra olarak kaldı.

2- Eskiden ''şu tepelerin'' adında kocaman bir bataklık vardı.

3- Adam ''öteki çocukların'' da bayramını kutladı.

4- ''O çocukla'' bir daha konuşmanı istemiyorum.

Not: Bir cümlede birden fazla sıfat tamlaması olabilir.

Örnek -1- ''Bu kelimenin'' ''diğer anlamlarını'' da biliyor musun?

Örnek -2- ''Şu dükkandan'' ''birkaç kalem'' alıp geliyorum.

4- Sayı Sıfatlarıyla Oluşan Sıfat Tamlamaları:

Cümle içerisindeki varlıkların sayısını (niceliğini) belirten sıfat tamlamalarıdır.

Örnekler:

1- Marketten ''iki ekmek'' alır mısın?

2- Dedem hepimize ''yirmişer lira'' para verdi.

3- Okula ''ikinci yılımda'' daha fazla alıştım.

4- Hagi o maçta ''üç gol'' birden attı.

5- Soru Sıfatlarıyla Oluşan Sıfat Tamlamaları:

Cümle içerisinde en az bir soru sıfatı ve isimden oluşan sıfat tamlamalarıdır.

Örnekler:

1- Bu zamana kadar ''kaç soru'' çözdün?

2- Bu yaz ''hangi filmleri'' izledin?

3- ''Nasıl bir zamanda'' yaşıyoruz böyle?

4- ''Hangi kitaptan'' başlayacağımı şaşırdım.

6- Sıfat Fiillerle Oluşan Sıfat Tamlamaları:

Sıfat Fiil + İsim şeklinde oluşan sıfat tamlamalarıdır.

Örnekler:

1- Bana ''yayımlanmış kitaplarının'' hepsini gösterdi.

2- Oraya gider gitmez ''tanıdık insanlardan'' yardım istedim.

3- Yarışmaya ''katılacak öğrenciler'' belli oldu.

4- ''Geçmiş günleri'' yad etmek beni her zaman hüzünlendirir.