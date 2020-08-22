6. Sınıf Türkçe Sayıların Yazımı konu anlatımı

Matematikte rakamsal bir ifade olarak karşınıza çıkan sayıları cümle içinde kullanırken yazıyla da gösterebiliyorsunuz. Sayıları nerede yazıyla, rakamla, bitişik/ayrı yazılması belirli kurallara bağlıdır.

Sayıların Yazımı

Sayılar, matematikte 1,15, 156, 200, 1500 gibi rakamsal ifadelerle karşınıza çıkıyor. Matematikte bunları yazarken sadece tam sayı mı, kesirli mi yoksa negatif/pozitif (-/+) olup olmadığına bakıyorsunuz. Fakat Türkçede sayıları sadece rakamsal olarak kullanamıyorsunuz. Cümle içinde kullandığınız için bazı yerlerde yazıyla da yazabiliyorsunuz. Sayıların yazımını kurallarıyla ve örnekleriyle birlikte görelim.

1) Metin içerisinde yazıyla yazılırlar. Örnek;

- Babam pazardan yirmi köy yumurtası aldı.

- Yarın beş arkadaş birlikte pikniğe gideceğiz.

- Sana, beşinci defadır söylüyorum.

2) Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin durumlarda rakamlarla yazılırlar. Örnek;

- Film, 19.30’da başlayacak.

- Ablam, 50 liraya çanta aldı.

- Samsun’a varmamıza daha 50 kilometre yol var.

3) Saat başlarında, yani 14.00, 17.00, 05.00 gibi durumlarda sıfırlar dikkate alınmaz.

- 14.00’da değil de 14.00’de şeklinde yazacaksınız.

4) Cümle içinde saat ve dakika kullanacaksanız, bunları yazıyla da ifade edebilirsiniz. Örnek;

- Okul zili, yedi otuzda çalıyor.

5) Dört veya daha çok basamaklı sayılarda geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sayılarını yazıyla yazabilirsiniz.

- Akşama kadar 200 bin imza topladık.

- Dünyamız yaklaşık 4, 54 milyar yıl yaşındadır.

6) Cümle içinde iki ve daha fazla basamaklı sayıları yazarken kelimeler ayrı yazılır. Örnek;

- Köyümüzün nüfusu üç bin yirmi beş kişidir.

7) Üç yerde bitişik yazılırlar.

a) Senet, çek gibi ticari belgelerde kelimeler bitişik yazılırlar. Örnek;

- 15250 ( onbeşbinikiyüzelli TL)

b) İsimleri sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılırlar. Örnek;

- Ellibir, altmışaltı, yirmibir

c) Nota isimleri bitişik yazılırlar. Örnek;

-dörtlük, sekizlik, onaltılık, otuzikilik

8) Yüzdelik ve bindelik ifadelerde işaret ile sayı arasında boşluk yoktur.

- , %0,12 gibi

9) Romen rakamları;

- Tarihi olaylarda ; II. Dünya Savaşı

- Yüzyıllarda ; XX. yüzyıl

- Hükümdar isimlerinde; XIV. Lois

- Tarihlerde ayların yazımında; 29.X.1923

- Kitap ve dergi ciltlerinde; IV. Cilt

- Maddelerin sıralanmasında; I)…. II)… kullanılırlar.

10) Dört ve daha fazla basamaklı sayıları yazarken sayılar üçerli gruplara ayrılır ve aralarına nokta konur. Örnek;

- 5.160.367

- 80.750.912

11) Kesirli sayılarda, kesir kısmı virgülle ayrılır. Örnek;

- 2,5 (2 tam, onda 5); 13,15 (13 tam, yüzde 15) .

12) Sıra bildiren sayıları yazıyla veya rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterileceği zaman ya nokta (.) ya da kesme işareti (‘) kullanılır. Her iki işaret de aynı anda kullanılmaz. Örnek;

- 5., X., 57’inci alay, 5’inci sınıf

13) Üleştirme bildiren sayılar yazıyla gösterilirler. Sıra bildiren sayılar gibi rakamla yazılmaz. Örnek;

- Şekerleri üçer dağıttık.

- Kolileri raflara beşer yerleştirdik.

14) Bayağı kesirlere getirilecek ekler, kesir çizgisinin altındaki sayı esas alınarak yazılırlar. Örnek;

- 2/3’ü (iki bölü üçü)

- Paramın 1/3’ü ile top aldım.

15) Rakamla yazılmış bir sayıya ek gelecekse kesme işareti kullanılır. Kesme işaretinden sonra yazılacak ek, rakamın son sayısına göre ses uyumuna girer. Örnek;

- Mustafa Kemal, 1919’da Samsun’a çıktı.

- Efendim, 12.15’te toplantınız var!

- Öğle 12’ye kadar seni bekledim.