6. Sınıf Türkçe Noktanın Kullanıldığı Yerler konu anlatımı

6. Sınıf düzeyinde birçok noktalama işareti öğrencilere verilir. Her sınıfta üzerinde daha da artarak genişletilmiş şekilde verilen konular özellikle ortaokul grubunda daha da önemli hale gelir ve öğrencilerin konuyu kavraması sağlanır. Nokta noktalama işaretleri içinde en çok kullanılan noktalama işaretlerinden biridir.

6. Sınıf Noktalama İşaretleri Noktanın Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı

6. Sınıf düzeyinde birçok noktalama işaretleri öğrencilere verilir. Bu sınıf düzeylerinde öğrencilerin daha iyi kavraması açısından konunun birçok örnekle de pekiştirilmesi sağlanır. Noktanın kullanıldığı yerler de noktalama işaretleri arasında en çok kullanım alanına sahip noktalama işaretidir.

Nokta

- Cümlelerin sonuna konur.

Örnek: Okullar eylül ayında açılır.

- Bazı kısaltmaların sonuna konur.

Örnek:

Apartman (apt.)

Doktor (dr.)

Profesör (prof.)

Sokak(sk.)

- Sayılardan sonra sıra bildirmek amacıyla konur.

Örnek: 5., 2., 7., 10.

- Arka arkaya sıralandıkları için virgül ile veya çizgi ile ayrılan rakamlardan yalnızca sonucu rakamın sonuna konulur.

Örnek: 1, 2, 3, 5.

- Tarih yazılışlarında da noktadan yararlanılır. Gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur.

Örnek: 10.09.1989 – 19. 04.2015

Not: Tarihlerde ay adları yazıyla yazıldığında ay adlarından önce ya da sonra nokta kullanılmaz.

- Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır.

Örnek:

Dersimiz bugün 15.50’de bitecektir.

Randevunuz saat 12'de idi.

- Sayılardan sonra sıra bildirmek amacıyla –ıncı, -inci ekinin yerine yine nokta konur.

Örnek:

Annemler bu apartmanın 3. Katında oturuyor.

İstanbul 2. Mehmet zamanında fethedildi.

- Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra nokta konur. Örnek:

1.

A.

a.

- Bibliyografik künyelerin sonuna nokta konur. Örnek: Cahit Sıtkı Tarancı, 35 Yaş, Can Yayınları, İstanbul 1994.

- Dört ve dörtten çok rakamı bulunan sayıları sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrıldığında her 3. Sayı için nokta konur.

Örnek: 1.658.013

- Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.

Örnek:

3.7 =21

9.10 =90

- Genel ağ adreslerinde kullanılır. https//türkçedersi.com.tr

Noktanın Özellikleri

- Noktalama işaretleri arasında kullanımı en çok olan ve en sık kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir.

- Nokta cümlelerin daha anlamlı kullanılmasını sağlar.

- Nokta sayesinde cümlelerde oluşacak karışıklığın önüne geçilir.

- Aynı zamanda sayıların kısaltmaların yazımı da nokta sayesinde oldukça kolay yapılır.

Noktalama işaretleri konusu içerisinde yer alan noktanın birçok kullanıma bulunur. Nokta her sınıf düzeyinde daha da geliştirilerek öğrencilere kazandırılması planlanan kazanımları içerir. Her sınıf düzeyinde öğrenciler noktalama işaretlerini öğrenerek, hayatları boyunca çok daha rahat kullanma durumuna erişeceklerdir.

Tanzimat dönemiyle beraber özellikle nesir (düz yazı) tarzı yazı türlerinin Türk edebiyatına girişi ile birlikte noktalama işaretlerinin önemi oldukça önemli hale gelmiştir. Her noktalama işaretinin kendine ait görevleri bulunmaktadır. Böylece cümleler daha akıcı, vurgulu ve kullanımı rahat olmaktadır. Anlam karışıklıkları önlenerek en doğru kullanıma ulaşmayı sağlamaktadır. Noktama işaretlerinin 6. Sınıf düzeyinde verilmesi öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları kazanımları içselleştirmesi ve hayatları boyunca kullanmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin bu sınıf düzeyinde noktalama işaretlerini, özellikle noktayı kavramaları çok önemlidir.