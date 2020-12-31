6. Sınıf Türkçe Anı Ve Gezi Yazısı konu anlatımı

Anı ve gezi yazıları farklıdır. Her birinin kendi özellikleri vardır ve buna göre ele alarak yazarız. Şimdi anı ve gezi yazıları için tanım yapalım ve bunların nasıl yazıldıklarını öğrenelim. Bu sayede siz de kendi anılarınızı ve gezi yazılarınızı yazabilirsiniz.

Anı ve Gezi Yazısı

Anı ve gezi yazıları farklı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda her ikisi de değişik amaçlar doğrultusunda ele alınır ve yazılır. Şimdi hem anı hem de gezi yazılarının ne olduğunu öğrenelim ve nasıl yazıldıklarına bakalım.

Anı

Kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu önemli olayları aktardığı metin türü anı olarak bilinir. Bir anı yazılırken birçok farklı özelliği olduğu unutulmamalıdır. Şimdi bu özelliklerine tek tek bakalım.

- Olayların üzerinden belli bir zaman geçmesi ile beraber yazılır.

- Öznel bir bakış açısı üzerinden olayların gerçekliğine bağlı kalınarak yazılır.

- Aynı zamanda mektup, fotoğraf ya da günlük gibi unsurlardan anı yazarken faydalanılır.

- Anı belli bir dönemi yansıtması ile beraber aynı zamanda tarihe ışık tutar.

Not: Burada anı ile beraber otobiyografiyi kesinlikle karıştırmamalıyız. Otobiyografi daha geniş bir tarihi kapsar ve bu tarih içerisinde yaşananları anlatır. Fakat anı ise belirli bir olay ya da belirli bir dönemi anlatmaktadır. Ayrıca otobiyografi daha detaylı şekilde ele alınırken, ana ise daha özel bir biçimde hazırlanır.

Yukarıdaki özelliklere dikkat ederek siz de kendi anılarınızı yazabilirsiniz. Ancak kurallara mutlaka çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Böylece hem deneme yapmış olursunuz hem de kendi anılarınızı yazarak konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

Gezi Yazısı

Kişinin gidip gördüğün yerler konusunda o yerlerle ilgili izlenimlerini, gerçeğe sadık kalarak anlattı metin türleri gezi yazısı olarak bilinmektedir. Gezi yazıları aynı zamanda Seyahatname olarak da bilinmektedir. Şimdi gezi yazılarının özelliklerine bakalım ve bunu yazarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenelim.

- Gezi yazısında gezilip görülen yerler hakkında bilgi vermek ve insanların yaşayış biçimlerini anlatma temel amaçtır.

- Aynı zamanda gezilip görülen yerlerin tarihi ve kültürü ve doğal güzellikleri konusunda bilgi verilir.

- Gözlemleri iyi bir şekilde aktarabilmek için mutlaka gezi yazısı yazacak kişinin iyi bir gözlemci olması gerekir.

- Gezi yazıları tarihe Işık tuttuğu için, coğrafya ve tarih ile beraber toplum bilimi konusunda kaynaklık eden bir yazıdır.

Not: Türk edebiyatı için gelmiş geçmiş en önemli gezi yazısı Evliya Çelebi'nin, ‘Seyahatname’ isimli yazısıdır.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki özellikleri ele almak suretiyle kendimize gezi yazısı yazabiliriz.

Not: Gezi yazısı yazarken mutlaka gezilip görülen yerler hakkında not tutmak önemlidir. Bu sayede gerçeğe sadık kalınarak şey çok daha gerçekçi bir şekilde ve eksiksiz olarak aktarılabilir. Aynı zamanda gezi yazıları için mutlaka cümlelere çok dikkat etmeli ve gezip gördüğümüz yerleri sırasıyla anlatmalıyız.

Tüm bu kurallar ve kriterler ile beraber hem ana hem de gezi yazılarında rahatlıkla yazabilirsiniz. Özellikle yukarıda yer alan bilgileri dikkate şekilde okumak suretiyle, anı ve gezi yazıları nasıl yazılır çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.

Ayrıca mutlaka gezi yazıları ve anılar konusunda pratik yapmanız önemlidir. O yüzden çevrenizde gördüklerinizi yukarıda öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz ve gezi yazıları yazabilirsiniz. Aynı zamanda başınızdan geçen olaylar ile anı yazabilirsiniz.