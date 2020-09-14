6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yatırım Ve Pazarlama konu anlatımı

Doğal kaynaklardan yararlanılmak suretiyle üretilen ürünün son tüketici eline geçene kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsayan sürece yatırım ve pazarlama adı verilmektedir.

Hammadde ve Sermaye nedir?

Hammadde bir malın üretilmesi amacıyla kullanılan henüz işlenmemiş ya da çok az işlem görmüş maddedir. Kısaca işlenmemiş madde olarak anılmaktadır.

Herhangi bir ticari girişim gerçekleşmesi amacıyla gerekli olan para veya mala ise sermaye denilmektedir. Sermayeye de kısaca para dememizde bir sakınca yoktur.

Yatırım ve Pazarlama

Bir bölge içinde yapılacak ekonomik faaliyetler üzerinde nüfus, iklim ve yer şekilleri gibi kimi özellikler doğrudan etkili olmaktadır. Örneklerle konumuza devam edecek olursak;

Doğu Anadolu bölgemiz de yer şekilleri engebelidir. Bu nedenden ötürü büyük baş hayvancılık bu bölgede gelişim göstermiştir. Bölge büyük baş hayvancılık konusunda ilerlediği için et ve süt üretim merkezlerine sahiptir.

İç Anadolu sade yer şekillerine sahip olduğundan sulama imkanları da gelişmiştir ve bu sayede tarım da gelişme göstermiştir. Şeker pancarı yetişmesi nedeniyle şeker pancarı fabrikası çok sayıda iç Anadolu bölgesin de bulunur. Bunların hepsi iklim, yer şekilleri ve sermayenin getirisidir.

Ege bölgesi zeytin yetiştiriciliği nedeni ile bu bölgede çok sayıda zeytinyağı fabrikası bulunur.

Yatırımcının Faaliyet Yapmak İçin Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar

Yatırım yapmak için hammadde ve sermaye olmazsa olmazdır. Antep fıstığı üretimi söz konusu olacak ise Gaziantep’e, muz üretimini esas alan bir hammadde gerekiyorsa Mersin’e, büyük baş hayvancılık ile alakalı et, süt ürünleri ile alakalı bir yatırım olacaksa Erzurum’a, çay fabrikası Rize’ye yatırım gerçekleştirilmelidir. İstanbul da fabrikanın çok olmasının nedeni ulaşımın kolay olmasıdır. İç Anadolu tahıl ambarı olduğundan oldukça fazla makarna, un, şeker pancarı gibi fabrikalar çoğunlukla görülmektedir.

Yatırımcı ülkemiz içerisinde ekonomik bir faaliyet yapmak istiyorsa aşağıdaki unsurlara dikkat etmesi gerekir;

Hammadde

Sermaye

Ulaşım

İşgücü

Enerji

Teknoloji

Örnek verecek olursak; Muğla ilinde çok fazla fabrikaya rastlayamayız. Bunun nedeni ise Muğla’nın engebeli bir araziye sahip olmasıdır. Bu nedenle de fabrika kurulması doğru değildir. Marmara sanayi için önemli iken, Karadeniz de ormancılık önemlidir.

Yatırım yapmak için tüm koşulların sağlanması esas olarak görülmektedir. Fakat bazı durumlarda birkaç koşul sağlanmak suretiyle yatırım yapılabilir. Bu durumlara bakalım;

TARIM: Yeryüzü yeşillerinin sade olması ve sulama teknolojisinin iyi olması gerekir.

HAYVANCILIK: Çayır ve otlakların yeterli düzeyde olması gerekir.

SANAYİ: Pazarlama, iş gücü, ulaşım olanaklarının fazla olması önemlidir.

TURİZM: Güneşli gün sayısı fazla olmalı ayrıca denize kıyısı olması da önemlidir.

ORMANCILIK: Ormanlar gür olmalı ayrıca yağışlar da bol olmalıdır.

MADENCİLİK: Yer altı kaynakları bakımından zengin olması önem taşır.

Bu koşullar sağlanırsa da yine yatırım yapılabilmektedir. Bunlardan öncelikle paranın olması önem arz eder. Para olduğu zaman yukarıda saydığımız koşullar varsa tüm koşullara bakmaya gerek kalmayabilir. Bir takım inceliklere dikkat etmeniz yeterlidir. Örneğin hayvancılık ile ilgili yatırım yapılacaksa otlak ve çayırın fazla olması yeterli görülmektedir.

Sanayi ise birkaç koşulu ister bu da Marmara bölgesinde oldukça çoktur. Turizm için güneşli gün sayısı fazla ise ve deniz varsa yeterli seçenekleri ile yatırım yapabilirsiniz. Bu nedenle yatırım için şartların oluşmasında birkaç şartın hangisinin önemli olduğunu bilmek yeterlidir.