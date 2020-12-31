6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin İslamiyet'i Kabulleri konu anlatımı

Türklerin İslamiyet'i kabulü belirli bir zaman içerisinde olmuştur. Bu durum uzun bir zamana yayılmıştır ve farklı savaşlar ile beraber gerçekleşmiştir. Yapılan savaşlar neticesinde yakınlaşma ile Türkler İslamiyet ile tanışarak İslamiyet’i kabul etmiştir. Şimdi bu süreçleri sırasıyla ele alalım ve inceleyelim.

Türklerin İslamiyet'i Kabulleri

Türklerin İslamiyeti kabul etmesi ve Müslüman olması aslında kolay olmuştur. Ancak kolay olmasına rağmen hemen olduğunu söylemek doğru değil. Bu süreç içerisinde Türklerin İslam kültürünü benimsemeleri belirli bir zaman almıştır.

Hz. Ömer döneminde İslam devletinin İran topraklarını fethetmesi ile beraber, Türklerin Orta Asya'dan İran'a göç etmesi ile ilk buluşma gerçekleşmiştir. Ardından uzun bir süre Hz. Osman döneminde Türk-Arap çatışmaları yaşanır. Bu çatışma Emeviler döneminde de devam ederken daha sonra Abbasiler döneminde yumuşamaya başlamıştır. İşte bu dönemlerde Türk Arap ilişkileri daha iyi bir seviyeye ulaşır.

Bu dönem içerisinde İpek Yolu'nu tamamen eline geçirmek isteyen Çinliler ile Abbasiler arasında Talas Savaşı (751) gerçekleşir. Bu dönemde İpek Yolu'nun Çinlilere geçmesini istemeyen Karluk, Çiğil ve Yağma Türkleri Abbasilere yardım ederek bu savaşı Müslümanların kazanmasına olanak tanımıştır.

Not: Talas Savaşı ile beraber Türkler İslamiyet’le tanışmış olur. Bu dönemde Orta Asya'da yayılmaya devam eden İslamiyet ile beraber, Türk Arap ilişkilerinin güçlenmesi sayesinde Türklerin İslamiyet dönemi başlar.

Türkler Neden İslamiyet’i Benimsedi?

Türklerin İslamiyet’i benimsemesi birçok farklı sebepten dolayı gerçekleşmiştir. Şimdi bu sebepleri inceleyelim ve neler olduklarını bakalım.

- Tek Tanrı inancı hem İslamiyet’te hem de Türklerde aynıdır.

- İslamiyet’te ve Türk töresinde yalan ve hırsızlık yasaktır. Aynı şekilde güzel ahlak övülürdü.

- Türklerde ölümden sonraki Hayata inanış vardır. (Tabu ve Uçmağ) Aynı şekilde İslamiyet’te de Cennet ve Cehennem inancı vardır.

- Türklerde hoşgörü ilkesi vardır ve İslamiyet hoşgörü dinidir.

- Hem İslamiyet hem de Türklerde ayrımı yoktur.

- Türklerde vatan sevgisi vardır ve İslamiyet’te vatan sevgisi kutsaldır.

- Türkler Temizliğe çok önem verirdi ve İslamiyet’te, ‘Temizlik imandan gelir’ ilkesi bulunur.

Bütün bu özellikler Türklerin İslamiyet'i benimsemesinde yeterli olmuştur. Böylece zaman içerisinde İslam kültürünü iyice benimseyen Türkler, böylece Müslümanlığın kalkanı haline gelmiştir. Özellikle Bizanslı ve Haçlılar ile beraber Moğol baskısına karşı Müslümanlar savunma oluşturmuş ve uzun yıllar korumuştur. Üstüne üstlük daha geniş coğrafyalara İslamiyet’in yayılmasına imkan vermişlerdir.

Zaman içerisinde Türk kültürü ve İslam kültürü sentezlemesi sayesinde, Türk-İslam Kültür oluşmuştur. Bu kültür ve benimseme ile beraber yıllar içerisinde Türk İslam devletleri sahneye çıkmıştır. Böylece farklı zamanlarda ve yıllarda kurulan Türk devletleri Toprak kazandıkça, İslamiyet o bölgelerde daha geniş bir alana yayılmıştır.

Özellikle Türklerin gelenek ve görenekleri ile beraber İslamiyet'in benzerlik göstermesi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesindeki en önemli hususlardan biridir. Ayrıca Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile beraber Hristiyanlık ile İslamiyet arasındaki coğrafi açıdan bir denge oluşmuştur. Böylece Avrupa ülkelerinin Anadolu'ya geçerek başka ülkelerin topraklarına katması engellenmiştir.

Türklerin İslamiyet sahnesindeki yeri yukarıdaki saydıklarımız ele alınınca çok önemli olduğu anlaşılıyor. Özellikle birçok ortak anları ve görüşleri ile beraber Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi kaçınılmazdı. Orta Asya'dan göç ederek başlayan Türklerin İslamiyet tarihi, zaman içerisinde dünyanın çok daha geniş bölgelerine yayalım göstermiştir. Bu sayede çok büyük bir tarih günümüze kadar ulaşmıştır.