6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Rollerimiz konu anlatımı

Aile toplumu oluşturan en küçük kurumdur ve toplumun devamlılığı için şarttır. Bunun dışında meslekler ve toplumsal kurumlar da sosyal rollerin temelini oluşturan ana unsurlardır.

Sosyal Rollerimiz

1- Meslekler:

Toplumlar uygarlaştıkça çeşitli meslekler oluşmuştur. Her meslek aynı zamanda bir görev dağılımı anlamına gelir. Toplumların ve ülkelerin ilerlemesi için her bireyin mesleğini en iyi ve en düzgün şekilde yapması gerekir.

1.A. - Öğretmen:

En önemli sosyal rollerin başında öğretmenlik geliyor. Öğretmenler eğitim ve öğretimden sorumludur. Çocukların topluma faydalı birer fert olmalarını sağlar.Eğitim, matematik, fen, edebiyat gibi temel dersleri kapsar. Öğretim ise, saygı, sorumluluk ve toplumsal kuralları içerir.

1.B. - Polis:

Toplumun güvenliğinden sorumludur. Suçla ve suçlularla mücadele eden polisler, toplumsal huzuru sağlar.

1.C. - Mühendis:

Birçok mühendislik dalı vardır ve her birinin görevleri farklıdır. Örneğin inşaat mühendisleri köprü, otoban ve baraj gibi kamunun yararına olan yapıların tasarımından sorumludur. Makine mühendisleri fabrika ve üretim tesislerinde kullanılacak olan makineleri üretir. Ziraat mühendisleri ise tarımsal üretimin daha verimli olmasını sağlayacak ilaçlar ve ekipmanlar üretir. Diğer mühendislik dalları şu şekilde sıralanabilir: Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği.

1.D. - Doktor:

Doktorlar, tıp alanında eğitim görmüş ve uzmanlaşmış kişilerdir. Hastaları muayene eder ve onlar için en doğru tedavinin uygulanmasını sağlar. Doktorluk, öğretmenlik gibi ''anahtar statü'' olarak tanımlanan temel rollerden biridir.

1.E. - Bilim İnsanları:

Bilim insanları yaptıkları deneylerle insanlığın gelişmesini sağlar. Buldukları ilaç ve aşılarla hastalıklara karşı önlem almamızı kolaylaştırırlar.

1.F. - Sanatçılar:

Her sanatçının sosyal rolü insanları belli başlı konularda aydınlatmak ve onları bilgilendirmektir. Sanatçılara ''kanaat önderi'' de denir. Yazarlar kaleme aldığı eserlerle içinde yaşadığı toplumun kültür ve bilgi seviyesinin arttırır.

Not: Meslekler, seçilmiş sosyal rollerdir. Bir de seçilmeyen, kendiliğinden oluşan sosyal roller vardır.

2- Sosyal Rollerimiz:

Sosyal rollerin bazıları önceden belirlenmiştir. Örneğin hiç kimse cinsiyetini seçemez. Bu nedenle ''erkek'' ve ''kadın'' içinde yaşadığı toplumun kendileri için belirlediği davranış kalıplarına uygun hareket etmek zorundadır. Bu davranış kalıpları toplumdan topluma değişir. Bazı kapalı toplumlarda kadınların özgürlükleri ve hakları sınırlandırılmıştır. Bazı toplumlarda ise kadının söz hakkı bile yoktur. Kadın - erkek eşitliğinin olduğu ülkelerde ise her iki cinsiyetin sosyal rolleri dengelidir. Kadın, ev hanımı olabileceği gibi iş kadını da olabilir. Bu tarz toplumlarda görev ve sorumluluklar kadın - erkek arkasında paylaşılır. Örneğin bazı durumlarda erkek, çocuğa bakabilir ve yemek yapabilir.

Yaşa dayalı sosyal roller ise çocuk, genç, orta yaşlı ve yaşlı olarak dörde ayrılır. 0-3 yaş grubundaki bebekler henüz tamamen anneye bağımlı olduğu için sosyal bir statü kazanmazlar. Çocukların sorumlulukları arasında okula gitmek ve ailesinin koyduğu kurallara uymak yer alır. Gençler meslek sahibi olur, evlenir ve aile kurarlar.

Sosyal roller sürekli değişir ve kişinin birden fazla sosyal statüsü olabilir. Örneğin biri hem doktor hem apartman yöneticisi hem de baba olabilir. Doktorluk mesleği hastalarını tedavi etmesin, babalık görevi ise çocuğuna iyi bir hayat sunmasını gerektirir. Apartman yöneticiliğinin gerektirdiği sorumluluklar ise aidatları toplamak ve apartmanın temizliğini sağlamaktır.