6. Sınıf Sosyal Bilgiler Popüler Kültür konu anlatımı

Kültür bir toplumun ürettiği maddi manevi özelliklerin tümüne verilen isimdir. Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden kültürü etkileyen birçok faktör vardır. 6. Sınıf konuları içinde de kültürü etkileyen birçok duruma değinilmiş milli kültür ve popüler kültür konuları ayrıntılı şekilde işlenmiştir.

6. Sınıf Popüler Kültür Konu Anlatımı

6. Sınıf konuları içinde popüler kültür ile ilgili detaylar oldukça önemlidir. Kişilerin geçmişten aldığı güçle geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlayan kültür kavramı, tarih ile birbirini etkileyen özelliktedir. Kültürü maddi ve manevi olarak etkileyen faktörler vardır.

Maddi Faktörler

Kültürü etkileyen maddi faktörler diğer adı ile somut faktörler

Coğrafi konum: Orta Asya geleneği, daha sonra Anadolu yer alır.

İklim: Orta Asya'da Bozkır Anadolu'da ise birçok farklı iklim söz konusudur

Yer şekilleri: Orta Asya’da daha çok engebeli dağlık şekilde ilerlerken Anadolu'da da yine dağlık aynı zamanda tarıma uygun ovalar görülmektedir.

Tarım ve hayvancılık: Tarım ve hayvancılık Türklerde tarih boyunca var olmuş etkinliklerdir özellikle Orta Asya da yaşayan Türkler hayvancılıkla uğraşırken Anadolu'ya gelinmesi ile beraber tarım faaliyetleri de daha yoğun görülmüştür.

Manevi Faktörler:

Kültürü etkileyen manevi soyut faktörler ise;

Din ve inanç: Orta Asya'da yaşayan Türkler de din ve inanış Gök tanrı inancı ile barışırken İslamiyet’in kabulünden sonra din ve inanış konusu Allah inancına dönmüştür.

Dünya görüşü: Din ve inanış aynı zamanda gelenek ve görenekler dünya görüşünün şekillenmesini sağlamıştır.

Örf ve adetler: günümüzde de halen etkisini sürdüren örf ve adetler bulunmaktadır.

Komşu medeniyetlerin kültürleri ile etkileşim: komşu medeniyetlerin kültürü de Türkleri oldukça etkilemiştir.

Türk Kültürünün Özellikleri

Türk kültürü çok eskilere dayanan köklü bir kültürdür.

Türklerin tarihi yazılı olmadığı için Türklerle ilgili genel bilgilere Çin kaynaklarından ulaşılır.

Ana yurdumuzun Orta Asya olması kültür etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Yine Orta Asya’da Çin Medeniyetinin bulunması Türkleri etkilemiştir.

Hem Göçebe hem de yerleşik yaşama dair izler taşır. Bu durum Türk kültürü özellikle Göçebe yaşanan Orta Asya döneminde oldukça az bilgileri rastlanır. Tüm kültürlerde olduğu gibi komşu ülkelerden etkilenmiş ve komşu ülkeler bu anlamda Türklerden etkilenmiştir.

Popüler Kültür

Belli bir süre içinde geçerli olan özellikle günümüzde hızla üretilen ve hızla tüketilen kültüre Popüler kültür denir. Popüler Kültür dünyanın hızla gelişip değişmesi ile ayrıca teknolojinin çok hızlı bir gelişme göstermesi ile yaygınlaşmıştır. Popüler kültür etkisi hayatımızda etkin rol oynama oynamaktadır. Popüler Kültür evrensel kültür olarak günümüzde etkinliğini sıkça göstermektedir.

Medya araçlarını sık sık kullanılması popüler kültürün birçok kültürün etkilemesine neden olmuştur. Sosyal medya araçlarının gelişmesi, yaygınlaşması milli kültürümüzü de etkilemeye başlamıştır. Böylece milli kültür ögelerimiz değişime uğramaya başlamıştır.

Örneğin:

Türk kahvesi Türk kültürüne ait bir öge iken; latte, cappuccino, filtre kahve gibi kahveler popüler kültürün kültürümüzü etkilemesinin bir sonucudur.

Pide Lahmacun Türk kültürüne ait ögeler iken; Pizza popüler kültürün kültürümüzü etkilemesinin bir sonucudur. Sokak oyunları Türk kültürüne ait çok eskiden gelen kültür ögeleri iken; bilgisayar oyunları popüler kültürün etkisidir. Türküler Türk kültürünün etkisi iken hiphop ve rock müzik tarzı popüler kültürün etkisidir.