6. Sınıf Sosyal Bilgiler Nitelikli İnsan Gücü konu anlatımı

Bir ülke, ne kadar çok nitelikli insan gücüne sahipse o kadar çok gelişir. Nitelikli insanlar azimli ve girişimci olduğu için ülke ekonomisine katkı sağlar.

Nitelikli İnsan Gücü

1- Nitelikli İnsanların Ortak Özellikleri

Nitelikli insanların önceliği her zaman için ülkesinin çıkarlarıdır. Meslekleri ne olursa olsun topluma faydalı olmaya çalışırlar. Kitap okuyarak, gözlem yaparak ve araştırarak sürekli olarak kendilerini geliştirirler. Bilim ve teknoloji ile ilgili son gelişmeleri takip ederler. Hayal güçleri yüksektir ama hayal kurmakla yetinmezler. Hayallerini önce plana sonra gerçeğe dönüştürmek için var gücüyle çalışırlar.

Nitelikli insanların ortak özelliklerinden bir diğeri ise yenilikçi olmalarıdır. Topluma yarar sağlayacak ve ülkesini daha ileri bir seviyeye taşıyacak her yeniliğe açıktırlar. İnterneti verimli kullanırlar. Sadece ülkesindeki değil dünya genelindeki haberleri takip ederek bilgi sahibi olurlar. Çok yönlü bir kişiliğe sahip oldukları için sadece bilim ve teknoloji ile ilgilenmezler. İlgilendiği diğer alanlar arasında kültür, tarih ve sanat da yer alır. Çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurarlar. Güncel sorunlar hakkında düşünüp yeni fikirler üretirler. Çevreye karşı duyarlıdırlar. İmkan buldukça yaşadıkları çevre ağaç fidesi dikerler. Pil ve plastik şişleri çöpe değil geri dönüşüm kutusuna atarlar. Bu sayede hem çevreyi korurlar hem de enerji tasarrufu yapılmasını sağlarlar.

En önemli özelliklerinden bir diğeri ise bilinçli tüketici olmalarıdır. Alışveriş yaparken pahalı değil kaliteli ürünleri tercih ederler. Gıda ürünlerini satın almadan önce içindekileri ve son tüketim tarihini kontrol ederler. Zamanlarını iyi değerlendirmek için bilgisayar, televizyon ve cep telefonu gibi teknolojik aletleri sadece ihtiyaçları için kullanırlar.

2- Nitelikli İnsanların Ülke Ekonomisine Katkıları

Nitelikli insanlar ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlar. Çalışkanlıkları ile hem iş arkadaşlarına hem de yakın çevresine örnek olurlar. Elektrik, su ve doğal gaz gibi kaynakları bilinçli bir şekilde kullanırlar. Nitelikli insan gücü belli başı ekonomik faaliyetlerle ve mesleklerle sınırlı değildir.

1.A. Nitelikli İnsanların Turizme Katkıları

Tarihi eserlerin ve yapıların korunmasını sağlarlar. Çalıştıkları otel ve tatil köyü gibi mekanlarda yabancı turistlere profesyonel bir hizmet sunarlar. Birçok sanatçı ise kültür turizminin gelişmesinde öncü rol oynar. Bir yönetmen çektiği filmle, bir müzisyen yaptığı şarkılarla ülkesini dünyaya tanıtır. Bu da daha fazla insanın o ülkeye gelmesini sağlar.

1.B. Nitelikli İnsanların Tarıma Katkıları

Sebze ve meyve yetiştirirken zararlı kimyasallar ve hormon kullanmazlar. Halkın sağlığıyla oynayan birilerini gördükleri takdirde onları yetkili birimlere şikayet ederler. Örneğin işini iyi yapan bir ziraat mühendisi, tarımda verimi arttırmak için çalışır. Yeni tarım aletleri ve makineler icat ederek bunların tarım arazilerinde kullanılmasını sağlar. Toprağa ve bitkilere zarar vermeyen ilaçlar geliştirirler. Yetiştirdikleri organik ürünleri ihraç ederek

1.C. Nitelikli İnsanların Sanayiye Katkıları

Sanayisi gelişen bir ülke hızla büyür. Bunun bilincinde olan nitelikli insanlar, ülkelerinin sanayisini geliştirmek için var gücüyle çalışır. Yeni projeler geliştirip yeni fikirler üretirler. Bu fikirlerin hayata geçmesi için birçok girişimde bulunurlar. Endüstride yerli üretime ağırlık vererek dışa bağımlılığı azaltırlar.

1.D. Nitelikli İnsanların Bilime Katkıları

Bilim etiğine uygun davranan nitelikli insanlar, araştırmalarını sabırla ve azimle sürdürürler. Ülkemizde son yıllarda birçok insanı, sayısız icada imza atmıştır. Bu icatlar sanayi ve tarım alanlarında kullanılarak üretim gücüne ve kalitesine doğrudan katkı sağlamıştır.