6. Sınıf Sosyal Bilgiler Farklılıklarımız konu anlatımı

İnsanlar ne durumda ve hangi koşullarda olursa olsun sadece insan olduğu için değerlidir. Çünkü hepimiz insanız ve hepimizin hak ve özgürlükleri vardır. Bu sebepten dolayı birbirimize saygılı olmalı ve farklılıklarımızı kabul etmeliyiz. Böylece beraber çok daha mutlu ve refah içinde yaşayabiliriz.

Farklılıklarımız

Farklılıklar bize çok önemli değerler kazandırır. Özellikle birlik ve beraberliğimize katkı sağlar. Aynı zamanda çeşitlilik oluşur ve değişik görüşler sayesinde bilgimiz artar. Farklılıklarımız ayrıca değişik özelliklerimizi ortaya çıkarır ve her insan ülkesi için iyi işler yapabilir. Çünkü her insanın değişik yetenekleri vardır ve bu yeteneklerini kullanır.

Hiçbir zaman insanlara karşı önyargılı olmamalıyız. Böylece toplum içerisinde ilişkilerimiz çok daha olumlu biçimde devam eder. En önemlisi fiziksel özellikler, duygu ve düşünceler ile beraber görüşlerimiz açısından kimse kimseyi yargılayamaz. Bu yüzden farklı görüşlere sahip insanlara her daim saygı göstermeliyiz.

Olumlu Değerlerimiz Nelerdir?

Hayatımızda önem vermemiz gereken birçok olumlu değerlerimiz bulunur. Bu değerler bizi biz yapar ve barış içinde beraber yaşayabiliriz.

- Kardeşlik

- Saygı

- Yardımlaşma

- Sevgi

- Hoşgörü

- Empati

- Güvenilirlik

- Paylaşma

Eğer bunları hayatımızda tutar ve uygularsak, o zaman farklılıklarımız hiç önemli olmaz. Önemli olan insan olması ve birbirimize saygı göstermemizdir. Özellikle din, dil ve ırk ile cinsiyet açısından ayrım çok büyük bir yanlıştır. Çünkü her insan eşittir ve dini ya da dili ile cinsiyeti ve ırkı ne olursa olsun konuşma ve yaşama hakkına sahiptir.

Fiziksel özelliklerimiz açısından birbirimize saygı duymamız en önemli hususlar içerisinde yer alır. O yüzden bütün şartları uygun olmasına rağmen sırf engelli olduğu için insanlara iş vermemek çok yanlıştır. Aynı zamanda insanların engelli olması nedeniyle fiziksel özellikler ile dalga geçmek insanlığa yakışmaz. Mesela görme engelli, yürüme engelli ya da işitme engelli insanlar ile kesinlikle alay etmemeliyiz. Aksine onlarla empati kurmalı ve yardımlaşarak onlara destek vermeliyiz.

Ayrıca mutlaka olumsuz değerleri bir kenara bırakmalı ve bunları bir daha asla kullanmamalıyız. Bunlar içerisinde aşağılama, alay etme, küçümseme, kıskançlık, kibir, önyargı ve fesatlık gibi kötü değerler yer alır. Böylesi kötü değerler bizi birbirimize düşman eder ve bizim de kötü bir insan olmamıza sebep olur. Her insanın konuşma, yaşama ve özgürlük hakları bulunmaktadır.

Not: Ayrıca ülkemizde toplum içerisinde hepimiz kanun nezdinde eşitiz. Türkiye Cumhuriyeti anayasa kanunu çerçevesinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşit haklara sahiptir. Bu haklarımız kanunlar ile korumakta ve mahkemede haklarımızı arama şansımızı vermektedir.

Özellikle farklı sebeplerden dolayı ülkesinden göç eden ve ülkemize gelen insanlara destek olmalıyız. Onlar farklı din, dil ve ırka sahip olabilir. Özellikle savaştan kaçıp ülkemizi sığınmak zorunda olan birçok insan bulunmaktadır. Bu insanlara yiyecek ve içecek ile beraber giyinme ve barınma konusunda elimizden geleni yapmalıyız. Bir insan sadece göçmen olduğu için dışlanmamalıdır.

Hem okul arkadaşlarımız hem de ailemiz ve çevremizdeki farklılıklara her zaman saygı duymaya özen göstermeliyiz. Eğer bunu yaparsak çevremizdeki insanlarda bize saygı duyar ve bizi sever. Böylece barış içinde bir hayat süreriz ve onlar ile güzel zamanlar geçirebiliriz. Farklılıklarımızı her zaman iyi anlamda değerlendirmeli ve onlara sahip çıkmalıyız. Bu sayede ülkemize daha yararlı birer vatandaş olma şansını elde edebiliriz.