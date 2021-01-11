6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme konu anlatımı

Ondalık gösterimler ile dört işlem yaparken aynı zamanda bu işlemler üzerinden tahmin gerçekleştirebiliriz. Böylece hem okul hayatımızda hem de gündelik yaşantımızda işlemleri daha kolay halledebiliriz. Gerçek sayıya en yakın tahmini yapabilmek için, ondalık gösterimler adına hazırlanmış kuralları bilmemiz gerekiyor.

Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme

Ondalık gösterimlerde yapılan işlemleri tahmin ederken yuvarlama yöntemini kullanırız. Yani bir ondalık gösterim içerisinde virgülden sonraki sayılara bakarak bir üst rakam ya da bir alt rakam yazılır. Böylece virgülden sonraki kısım tam sayı haline getirilir. Tabii bunu doğru şekilde yapabilmek için bazı kuralları bilmemiz gerekiyor.

- Yuvarlama yöntemini yapabilmek ve tahmin yürütebilmek için, virgülden sonraki ondalık kısmı bakılır.

- Ondalık kısım eğer 5'ten küçük ise bir alt rakam tam sayı olarak alınır.

- Eğer ondalık kısım 5'ten büyük ise o zaman bir üst rakam tam sayı olarak alınır.

- Eğer ondalık kısım 5 rakamına yakın ise o zaman yarım sayı elde edilir.

- Yuvarlama yöntemi ile tahmin üzerinden virgülden sonra tam sayı ya da yarım elde edilir.

Yukarıda verilen kurallara dikkat etmek suretiyle kolayca ondalık gösterimlerle tahmin yürütme işlemi yapabiliriz. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: 2,45 ondalık gösterimi üzerinden tahmin yürütelim.

Yukarıdaki kuralları hatırladığımız zaman virgülden sonraki ondalık kısım 5'ten küçük ise o zaman bir alt sayıya yuvarlıyorduk.

2,45

Virgülden sonraki ondalık kısım olan 4 sayısı 5’e yakındır.

2, 45 = 2,5

Gördüğümüz gibi yuvarlama işlemi yaptığımız zaman sonuç 2,5 olarak çıkıyor.

Örnek: 3,82 ondalık gösterimini ele alalım ve yuvarlama yapalım.

Dikkat ettiğimiz gibi virgülden sonraki ondalık kısmı baktığımız zaman 8 rakamı bir üst sayıya yakındır.

3,82 = 4

Bu defa bir üst sayıya yuvarladık ve 3,82 sayısını 4 şeklinde yuvarladık.

Örnek: 6, 17 ondalık gösterimini ele alalım ve tahmin gerçekleştirelim.

Bu defa 6,17 sayısına baktığımız zaman ondalık gösterimde virgülden sonraki 1 sayısı bir alt sayı yakındır.

6,17 = 6

Gördüğünüz gibi 6,17 sayısının tam sayıya çevirdik ve 6 yaptık.

Verilen bu örneklerin ardından şimdi de bazı toplama ve çıkarma işlemlerini tahmin üzerinden gerçekleştirelim.

Örnek: 3,14 + 5,42 ondalık gösterimlerin toplamını tahmin üzerinden yapalım.

Burada iki tane ondalık gösterim sayısını toplamadan önce her ikisini de yuvarlama yöntemi ile tam sayı ya da yarım haline çevirelim.

3,14 = 3

5,42 = 5,5

3 + 5,5 = 8,5

Gördüğümüz gibi Yukarıdaki işlemde öncelikle 3,14 sayısını 3 tam sayısına çevirdik. Daha sonra 5,42 sayısına 5’e yakın olduğu için 5,5’e çevirdik. Daha sonra ikisini topladık ve tahmini olarak 8,5 bulduk.

Örnek: 6,12 - 3,75 işlemini tahmin üzerinden yapalım.

Aynı şekilde bu işlemi tahmini çıkarma sonucunu bulabilmek için öncelikle ondalık gösterimleri tam sayıya çevirelim.

6,12 = 6

3,75 = 4

6 - 4 = 2

Her iki ondalık gösterim sayıyı yakın olan tam sayıya çevirdikten sonra 6 ve 4 sayılarını bulduk. Ardından 6’dan 4’ü çıkararak 2 sayısına bulduk.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve yuvarlama yöntemi eşliğinde ondalık gösterim üzerinden tahmin yürütebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki örnekleri inceleyerek tahmin yöntemini daha iyi anlayabilirsiniz.