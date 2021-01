6. Sınıf İngilizce Stating Personal Opinions (Kişisel Düşünceleri İfade Etme) konu anlatımı

Bir düşünceye katılmadığımızı belirtmek için That's Wrong - (Bu, yanlış) - I Don't Agree With You (Seninle Aynı Görüşte Değilim) cümleleri kurulur. Birine tamamen hak verdiğimizde ise You Are Right (Sen Haklısın) ya da Exactly (Kesin olarak, Tamamen) söz gruplarından biri kullanabiliriz.

Stating Personal Opinions (Kişisel Düşünceleri İfade Etme)

I Think - Bence

İngilizcede herhangi bir konu hakkında görüş bildirirken en sık kullanılan kelimelerden biridir. .

Örnek Cümleler:

1.A. - Should we go to the cinema or the theater? - Sinemaya mı gidelim tiyatroya mı?

I think let's go to the movies. - Bence sinemaya gidelim.

1.B. - I think this movie is Tarantino's best movie.

Bence bu film Tarantino'nun en iyi filmi.

1.C. - I think you should get the red dress.

Bence kırmızı elbiseyi almalısın.

1.D. - I think let's camp in Edirne.

Bence Edirne'de kamp yapalım.

2- I Believe That - İnanıyorum Ki

Kişinin tamamen hislerine ya da sezgilerine dayanarak kurduğu cümlelerin başında yer alır. Daha çok teselli ve tahmin cümlelerinde kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. - I believe that, the hard days will end.

İnanıyorum ki zor günler bitecek.

1.B.- I believe that you will pass this lesson.

İnanıyorum ki bu dersi geçeceksin.

1.C.- I believe that your brother will be fine.

İnanıyorum ki ağabeyin iyi olacak.

1.D. - I think she is a lot of fun.

Bence O çok eğlenceli biri.

3- According To Me - Bana göre

Bir konuyla ilgili fikrimizi paylaşmak istediğimizde kullandığımız bir kalıptır.

Örnek Cümleler:

1.A. - What do you think about this novel? / Bu roman hakkında ne düşünüyorsunuz?

According to me this novel extremely successful. / Bana göre bu roman çok başarılı.

1.B. - Please tell me your opinion on this job. / Lütfen bana bu iş konusunda fikrini söyle.

According to me this job is easy. / Bana göre bu iş kolay.

1.C. - Accordig to me this film very borig.

Bana göre bu film çok sıkıcı.

4- To My Mind / Bence

''Bence'' dışında ''Benim düşünceme göre'' - ''Benim fikrime göre'' anlamında kullanılan bir kelimedir.

Örnek Cümleler:

1.A - To my mind you should write short stories, not novel.

Bence, roman yerine kısa öyküler yazmalısın.

1.B. - To my mind you should apologize to Selin.

Bence Selin'den özür dilemelisin.

1.C. - To my mind he should study more.

Benim düşünceme göre O daha fazla ders çalışmalı.

1.D.- To my mind we have to move out of this house.

Benim fikrime göre bu evden taşınmalıyız.

5- It Seems To Me That - Gördüğüm Kadarıyla

''Bana öyle geliyor ki'' anlamına da gelir. Tam olarak emin olunmayan düşünceleri ifade etmek için kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. - It seems to me that Halil is very honest.

Bana öyle geliyor ki Halil çok dürüst biri.

1.B. - It seems to me that you have to study more.

Gördüğüm kadarıyla daha çok ders çalışman gerekiyor. .