Comparatives konu başlığı içerisinde farklı kullanım alanlarında tercih edilen çok fazla kalıp bulunuyor. Pratiklerle desteklenmesi gereken bu başlıkların kalıcı olması için örnekler çoğaltılabilir. Farklı konularda yer aldığında tekrar edilerek doğru kullanımları öğrenilebilir.

6.Sınıf İngilizce Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri) Konu Anlatımı

Comparatives anlamı karşılaştırma sıfatlarıdır. Bu sıfatlar üstünlük derecesi bildiren sıfatlarla arasında farklılıklar ve benzerlikler olabiliyor. Karşılaştırmak kelimesinden türetilen karşılaştırma cümleleri iki şeyi birbiri ile mukayese etmek için kullanılır.

Örnek: I am better than you. ( Ben senden daha iyiyim),

He is stronger than him. ( O ondan daha güçlü)

Bu alanda cümle kurarken belirli bir kalıp kullanılır. Şu kalıp ile bu alanda cümleler kurulabilir.

İsim (özne durumunda olmalıdır)+ fiil+ karşılaştırıcı sıfat+ than+ isim+ nesne ( cümlenin nesnesi olacak)

Bu kalıbı kullanırken öncelikle karşılaştırılacak şeylerden ilki seçilir. Bu kısımda sıfatta tarih edilen nokta anlatılır. Sonrasında fiil kullanılır. Than kullanımı önemlidir. Karşılaştırılan kelimeler cümle içinde ise than mutlaka yazılır. Karşılaştırılan kişi, nesne, durum ise than kullanımından sonra yazılır.

Örnek:

Their students study better than our students. ( onların öğrencileri bizim öğrencilerimizden daha iyi)

Sıfatlarda “er” Takısı

Kullanılan sıfat tek hecede okunuyor ise ya da iki heceli ise “er” takısı kullanılır. Ancak sonu “y” ile bitenlerde bu kural geçerlidir.

Old- older fast- faster quick-quicker happy- happier big- bigger late- later

Karşılaştırma Sıfatları Uzun ise More Kullanımı

Okunduğunda iki ya da daha fazla heceli olan sıfatlarda “er” takısı olmaz. Bunun yerine sıfatın önüne more kelimesi gelir.

Expensive- more expensive

Complicated- more complicated gibi

Çift Kullanımlı Sıfatlar

Bazı sıfalar hem “er” eki ile hem de more kelimesi ile kullanılabilir. Bu tamamen kullanıcının tercihine bağlıdır.

Cleverer- more clever

Simpler- more simple gibi

Sonu “y” ile Birenlerde ise “er” takısı “y” “ie” dönüşür.

math is easier than smut

İstisna Kullanımlar

Bazı sıfatların durumu çok farklıdır. Hiçbir kurala uymayan bu sıfatlar kendilerine has bir değişim içinde olurlar. Bu şekilde en çok kullanılan sıfat şunlardır.

Good- better, bad- worse, far- farther ya da further olabilir, little- less

Bazı kullanımlarda sıfatları kullanarak eşitlik elde etmek istenildiğinde ise as…as kalıbı kullanılabilir.

old machines were as robust as new ones (eski makineler yenileri kadar sağlamdı.)

* As yapısı pek çok anlamda kullanılabilir. Farklı anlamlar cümlenin yapısına göre değişir. Bunların yanında “more and more” ve “–er and –er” kalıbı gittikçe artan ya da azalan işler için tercih edilebilir.

the rain is getting more and more ( Yağmur gittikçe artıyor)

* The more.. the more kalıbı ise iki şeyin birbirini etkilediği durumlarda kullanılır. Yani bir olayın, durumun değiştiğini anlatmada bu kalıp tercihe dilir.

the faster you are the more tired you are ( ne kadar hızlı koşarsan o kadar çok yorulursun)

Konu içerisinde kurallar çok fazla görülüyor olabilir. Ancak her sıfatı ve her kullanımı öğrenmek için tek tek ezberlemek yerine pratik alanında daha çok kullanarak daha kalıcı bir öğrenme elde edebilirsiniz.