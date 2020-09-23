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Geri6. SINIF 6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı
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6. SINIF
Haber Giriş: 23.09.2020 - 02:31 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı

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6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı
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İngilizcede Holiday, tatil demektir. ''The Long Vacation'' ve ''Summer Vacation'' yaz tatili anlamına gelir. Tatil günlerini belirtmek içinse ''rest-day'' ve ''play-day'' kelimeleri kullanılır. 6. sınıflar için ''7.ÜNİTE: Holidays (Tatiller) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Tatil kendi içerisinde birçok türe ayrılır. Bunlara İngilizcede kısaca ''Types of Holiday'' denir. Resmi tatilleri tanımlamak için ''Bank Holiday'' ya da ''Public Holiday'' kelimelerinden birini seçebiliriz.Banka Tatili ve Halk Tatili anlamına gelen bu kelimeler Cumartesi ve Pazar günlerini tanımlamak için de kullanılır.

7. ÜNİTE: Holidays (Tatiller)

 1- Tatil Çeşitleri ve İngilizce Karşılıkları

 Noel Tatili - Christmas Holiday

 Yeni Yıl Tatili - New Year Holiday

 Yarı Yıl Tatili - Semester Holiday ya da Half Term

 Kış Tatili - Winter Break

 Öğle Tatili / Öğle Molası - Lunck Break ya da Lunck Hour

 Bisiklet Tatili - Cyling Holiday

 Paskalya Tatili - Easter Holiday

 Gemi Tatili - Cruise Holiday

 Yurt Dışı Tatili - Abroad Holiday

 Golf Tatili - Golf Holiday

 Doğa Tatili - Hiking Holiday

 Kayak Tatili - Skiing Holiday

 Kültür Tatili - Cultural Holiday

 

 Örnek Cümleler:

 1- I read more than twenty books this summer vacation.

 Bu yaz tatilinde yirmiden fazla kitap okudum.

 2- We will go to Italy and then to France on christmas holidays.

 noel tatilinde önce italyaya sonra fransaya gideceğiz.

 3- I will sleep a lot during my half year break.

 Yarı yıl tatilinde bol bol uyuyacağım.

 4- We went to my grandparents during the new year holiday.

 Yeni yıl tatilinde dedemlerin yanına gittik.

 5- Vacation makes every person happy.

 Tatil yapmak her insanı mutlu eder.

 2- Tatil İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:

 Deniz - Sea

 Kumsal - Beach

 Otel - Hotel

 Çadır - Tent

 Kamp Yapmak - Camping

 Dinlenmek - Have A Rest ya da Lie Back

 Deniz Kenarı - Seaside

 Kitap Okumak - Read A Book

 Televizyon İzlemek - Watching T.v.

 Balık Tutmak - Fishing

 Yat Tutu - Yach Tour

 Kar Topu - Snawball

 Forest Walk - Orman Yürüyüşü

 Güneşlenmek - Sunbathe

 Mayo - Swimsuit ya da Trunks

 Güneş Gözlüğü - Sun Glass

 Yamaç Paraşütü - Paradigliding

 Piknik Yapmak - Have a picnic

 Göl Kenarı - Lakeside

 Örnek Cümleler:

 1- I play football with my brothers in beach.

 Bugün kumsalda abimlerle birlikte futbol oynadım.

 2- I can't find my sunglasses.

 Güneş gözlüğümü bulamıyorum.

 3- We had a lot of fun on the yacht tour.

 Yat turunda çok eğlendik.

 4- i miss playing snowball.

 Kar topu oynamayı özledim.

 5- The hotel we stayed in on holiday was very big.

 Tatilde kaldığımız otel çok büyüktü.

 6- Next week we will camping with my friends.

 Önümüzdeki hafta arkadaşlarımla kamp yapacağız.

 3- İçinde ''Tatil'' Kelimesinin Geçtiği Tamlamalar

 Tatil Cenneti - Holday Paradise

 Tatil Köyü - Holiday Village

 Tatil Anısı - Holiday Memory

 Tatil Deneyimi - Vacation Experience

 Tatil Fotoğrafları - Holiday Photos

 Ucuz Tatil - Cheap Holiday

 Tatil Planı Yapmak - Make a vacation plan

 Örnek Cümleler:

 1- I showed my vacation photos to my classmates.

 Tatil fotoğraflarımı sınıf arkadaşlarıma gösterdim.

 2- I like this holiday village very much.

 Bu tatil köyünü çok beğendim.

 3- I wrote my holiday memories.

 Tatil anılarımı yazdım.

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