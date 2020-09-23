6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı
İngilizcede Holiday, tatil demektir. ''The Long Vacation'' ve ''Summer Vacation'' yaz tatili anlamına gelir. Tatil günlerini belirtmek içinse ''rest-day'' ve ''play-day'' kelimeleri kullanılır. 6. sınıflar için ''7.ÜNİTE: Holidays (Tatiller) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Tatil kendi içerisinde birçok türe ayrılır. Bunlara İngilizcede kısaca ''Types of Holiday'' denir. Resmi tatilleri tanımlamak için ''Bank Holiday'' ya da ''Public Holiday'' kelimelerinden birini seçebiliriz.Banka Tatili ve Halk Tatili anlamına gelen bu kelimeler Cumartesi ve Pazar günlerini tanımlamak için de kullanılır.
7. ÜNİTE: Holidays (Tatiller)
1- Tatil Çeşitleri ve İngilizce Karşılıkları
Noel Tatili - Christmas Holiday
Yeni Yıl Tatili - New Year Holiday
Yarı Yıl Tatili - Semester Holiday ya da Half Term
Kış Tatili - Winter Break
Öğle Tatili / Öğle Molası - Lunck Break ya da Lunck Hour
Bisiklet Tatili - Cyling Holiday
Paskalya Tatili - Easter Holiday
Gemi Tatili - Cruise Holiday
Yurt Dışı Tatili - Abroad Holiday
Golf Tatili - Golf Holiday
Doğa Tatili - Hiking Holiday
Kayak Tatili - Skiing Holiday
Kültür Tatili - Cultural Holiday
Örnek Cümleler:
1- I read more than twenty books this summer vacation.
Bu yaz tatilinde yirmiden fazla kitap okudum.
2- We will go to Italy and then to France on christmas holidays.
noel tatilinde önce italyaya sonra fransaya gideceğiz.
3- I will sleep a lot during my half year break.
Yarı yıl tatilinde bol bol uyuyacağım.
4- We went to my grandparents during the new year holiday.
Yeni yıl tatilinde dedemlerin yanına gittik.
5- Vacation makes every person happy.
Tatil yapmak her insanı mutlu eder.
2- Tatil İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:
Deniz - Sea
Kumsal - Beach
Otel - Hotel
Çadır - Tent
Kamp Yapmak - Camping
Dinlenmek - Have A Rest ya da Lie Back
Deniz Kenarı - Seaside
Kitap Okumak - Read A Book
Televizyon İzlemek - Watching T.v.
Balık Tutmak - Fishing
Yat Tutu - Yach Tour
Kar Topu - Snawball
Forest Walk - Orman Yürüyüşü
Güneşlenmek - Sunbathe
Mayo - Swimsuit ya da Trunks
Güneş Gözlüğü - Sun Glass
Yamaç Paraşütü - Paradigliding
Piknik Yapmak - Have a picnic
Göl Kenarı - Lakeside
Örnek Cümleler:
1- I play football with my brothers in beach.
Bugün kumsalda abimlerle birlikte futbol oynadım.
2- I can't find my sunglasses.
Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
3- We had a lot of fun on the yacht tour.
Yat turunda çok eğlendik.
4- i miss playing snowball.
Kar topu oynamayı özledim.
5- The hotel we stayed in on holiday was very big.
Tatilde kaldığımız otel çok büyüktü.
6- Next week we will camping with my friends.
Önümüzdeki hafta arkadaşlarımla kamp yapacağız.
3- İçinde ''Tatil'' Kelimesinin Geçtiği Tamlamalar
Tatil Cenneti - Holday Paradise
Tatil Köyü - Holiday Village
Tatil Anısı - Holiday Memory
Tatil Deneyimi - Vacation Experience
Tatil Fotoğrafları - Holiday Photos
Ucuz Tatil - Cheap Holiday
Tatil Planı Yapmak - Make a vacation plan
Örnek Cümleler:
1- I showed my vacation photos to my classmates.
Tatil fotoğraflarımı sınıf arkadaşlarıma gösterdim.
2- I like this holiday village very much.
Bu tatil köyünü çok beğendim.
3- I wrote my holiday memories.
Tatil anılarımı yazdım.
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