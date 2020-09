6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı

Tatil kendi içerisinde birçok türe ayrılır. Bunlara İngilizcede kısaca ''Types of Holiday'' denir. Resmi tatilleri tanımlamak için ''Bank Holiday'' ya da ''Public Holiday'' kelimelerinden birini seçebiliriz.Banka Tatili ve Halk Tatili anlamına gelen bu kelimeler Cumartesi ve Pazar günlerini tanımlamak için de kullanılır.

7. ÜNİTE: Holidays (Tatiller)

1- Tatil Çeşitleri ve İngilizce Karşılıkları

Noel Tatili - Christmas Holiday

Yeni Yıl Tatili - New Year Holiday

Yarı Yıl Tatili - Semester Holiday ya da Half Term

Kış Tatili - Winter Break

Öğle Tatili / Öğle Molası - Lunck Break ya da Lunck Hour

Bisiklet Tatili - Cyling Holiday

Paskalya Tatili - Easter Holiday

Gemi Tatili - Cruise Holiday

Yurt Dışı Tatili - Abroad Holiday

Golf Tatili - Golf Holiday

Doğa Tatili - Hiking Holiday

Kayak Tatili - Skiing Holiday

Kültür Tatili - Cultural Holiday

Örnek Cümleler:

1- I read more than twenty books this summer vacation.

Bu yaz tatilinde yirmiden fazla kitap okudum.

2- We will go to Italy and then to France on christmas holidays.

noel tatilinde önce italyaya sonra fransaya gideceğiz.

3- I will sleep a lot during my half year break.

Yarı yıl tatilinde bol bol uyuyacağım.

4- We went to my grandparents during the new year holiday.

Yeni yıl tatilinde dedemlerin yanına gittik.

5- Vacation makes every person happy.

Tatil yapmak her insanı mutlu eder.

2- Tatil İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:

Deniz - Sea

Kumsal - Beach

Otel - Hotel

Çadır - Tent

Kamp Yapmak - Camping

Dinlenmek - Have A Rest ya da Lie Back

Deniz Kenarı - Seaside

Kitap Okumak - Read A Book

Televizyon İzlemek - Watching T.v.

Balık Tutmak - Fishing

Yat Tutu - Yach Tour

Kar Topu - Snawball

Forest Walk - Orman Yürüyüşü

Güneşlenmek - Sunbathe

Mayo - Swimsuit ya da Trunks

Güneş Gözlüğü - Sun Glass

Yamaç Paraşütü - Paradigliding

Piknik Yapmak - Have a picnic

Göl Kenarı - Lakeside

Örnek Cümleler:

1- I play football with my brothers in beach.

Bugün kumsalda abimlerle birlikte futbol oynadım.

2- I can't find my sunglasses.

Güneş gözlüğümü bulamıyorum.

3- We had a lot of fun on the yacht tour.

Yat turunda çok eğlendik.

4- i miss playing snowball.

Kar topu oynamayı özledim.

5- The hotel we stayed in on holiday was very big.

Tatilde kaldığımız otel çok büyüktü.

6- Next week we will camping with my friends.

Önümüzdeki hafta arkadaşlarımla kamp yapacağız.

3- İçinde ''Tatil'' Kelimesinin Geçtiği Tamlamalar

Tatil Cenneti - Holday Paradise

Tatil Köyü - Holiday Village

Tatil Anısı - Holiday Memory

Tatil Deneyimi - Vacation Experience

Tatil Fotoğrafları - Holiday Photos

Ucuz Tatil - Cheap Holiday

Tatil Planı Yapmak - Make a vacation plan

Örnek Cümleler:

1- I showed my vacation photos to my classmates.

Tatil fotoğraflarımı sınıf arkadaşlarıma gösterdim.

2- I like this holiday village very much.

Bu tatil köyünü çok beğendim.

3- I wrote my holiday memories.

Tatil anılarımı yazdım.