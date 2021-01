6. Sınıf İngilizce 10. Ünite: Democracy (Demokrasi) konu anlatımı

Halkın özgürce ve eşit şekilde seçme ve seçilme hakkı demokrasi olarak bilinir. Biz de bu ünite üzerinden seçme seçilme hakları konusunda farklı kelimeler öğrenerek bunlar üzerinden İngilizce cümleler kuracağız. Böylece İngilizcede demokrasi açısından nasıl kelimeler ve cümleler bulunuyor; bu cümleler ile demokrasi nasıl işleniyor bakacağız.

6. Sınıf İngilizce 10. ÜNİTE: Democracy (Demokrasi) Konu Anlatımı

Oldukça kolay bir ünite olarak demokrasi konusu üzerinden gramer öğreneceğiz. Ancak öncelikle temel kavramların neler olduğuna bir bakalım ve demokrasi ile ilgili bazı kelimeleri öğrenelim.

A Candidate: Aday

President: Başkan

Vote: Oy kullanmak ya da oy vermek

The polls: Anket ya da anketler

Campain: Kampanya

Public: Halk

Republic: Cumhuriyet

Genel olarak demokrasi konusu içerisinde yukarıdaki kelimeleri kullanabiliriz. Bu kelimeler ile beraber ele alınacak olan cümleler eşliğinde, İngilizce demokrasi ünitesini daha iyi anlayacağız.

Örnek: İs everybody equal in democracy? Do you think it is important?

Bu örnek içerisinde, ‘Bir demokrasi içerisinde herkes eşit midir? Sizce bu önemli mi?’’ sorularını yöneltiyoruz. Şimdi buna karşı bir cevap verelim.

Cevap: Yes, everybody isequal in democrasies. (Evet herkes demokrasi içerisinde eşittir.)

Because democracy gives everyone the same rights. (Çünkü demokrasi herkese aynı hakları verir.)

Democracy is important because protects the basic rights. (Demokrasi önemlidir çünkü temel hakları korur.)

Burada gördüğümüz gibi demokrasinin önemli olduğunu ve Cumhuriyet içerisinde haklarımızı koruduğunu anlıyoruz. İngilizce bu şekilde demokrasinin önemli olduğunu dile getirebilir ve farklı örnekler üzerinden başka cümleler de kurabiliriz. Aynı zamanda Demokrasi konusu içerisinde, ‘should’ kullanılır. Should İngilizce kelimesi Türkçe içerisinde, ‘meli-malı’ anlamlarına gelmektedir.

Örnek: Why should the election be fair?

Bu örnek içerisinde ise, ‘Seçimler ne için adil olmalı’ şeklinde bir soru yöneltiyoruz. Şimdi bu soruya cevap verelim.

Cevap: Elections must reflect the free expression of the will of the people. (Seçimler halkın özgür iradesini yansıtmalıdır.)

People should choose the right candidate for themselves. (İnsanlar kendileri için doğru adayı seçmelidir.)

Bu örnekte gördüğümüz gibi seçimlerin neden adil olması gerektiğini öğrenmiş olduk. İngilizce üzerinden seçimlerin halkınöÖzgür iradesini yansıtması ve herkesin kendisi için doğru adayı seçmesi gerektiğini yazdık. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve konuyu daha iyi biçimde anlayabilirsiniz. Şimdi İngilizce seçimlerle ilgili başka bir soru soralım ve cevabını verelim.

Örnek: Can you vote in general elections?

Verdiğimiz bu örnek içerisinde, ‘Genel seçimlerde oy kullanabilir misin?’ sorusunu yönelttik. Şimdi buna İngilizce cevap verelim ve Türkçe karşılığını yazalım.

Cevap: No, I can't vote because ı must be 18. (Hayır, oy veremem. Çünkü 18 yaşında olmalıyım.)

I am twelve years old. (Ben 12 yaşındayım.)

Bu örneğimizde gördüğümüz gibi oy vermek için 18 yaşına girmemiz gerektiğini söylüyoruz. Ancak 12 yaşında olan biri genel seçimlerde oy kullanamaz. İngilizce demokrasi konusu içerisinde bu şekilde soru sorabilir ve cevap verebilirsiniz. Aynı zamanda demokrasi ile ilgili diğer yukarıdaki kelimeleri kullanabilir ve örnekler yapabilirsiniz.

Örnek: The candidate should never break the law. (Adaylar asla yasayı çiğnememelidir.)

Bu şekilde siz de değişik örnekler ele alabilir ve cümleler kurabilirsiniz.