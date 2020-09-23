6. Sınıf Fen Bilgisi Suyun Katı Ve Sıvı Hâli konu anlatımı

Hem katı halden sıvı hale döner hem de sıvı halden katı hale dönüş yapar. Bu gerçekleşirken ağırlığında veya hacminde bazı değişiklikler olur. Şimdi bu değişiklikleri neler olduğunu öğreneceğiz ve suyun katı hali ile sıvı halinin özelliklerine bakacağız.

Suyun Katı ve Sıvı Hâli

Diğer maddelere göre suyun katı ve sıvı hale farklıdır. Bu konuda su bazı özellikleri ile başka maddelere göre farklı özellikler gösterir. Mesela diğer maddeler sıvı halden katı hale geçerken hacimleri azalır. Ancak sıvı halden katı hale geçerken hacimleri artar. Bu doğrultuda su katı hale geçerken hacminin artmasının yanı sıra yoğunluğu azalır. Suyu diğer maddelerden ayıran bu özelliği canlılar için büyük bir öneme sahiptir.

Deniz ve göl ile Irmaklar kış aylarında ısı kaybederek donma yaşar. Yani böylece su sıvı halden katı hale döner. Neticesinde oluşan buz katı halde büyük bir tabaka meydana getirir. Oluşan buz tabakası ise fazla ısı kaybını önlemektedir. Böylece deniz ya da göl ile beraber ırmakların içerisinde yaşayan deniz canlılarının ısı kaybı yaşaması engellenir. O yüzden suyun bu özelliği canlılar için oldukça önemlidir.

Suyun donma noktası: Sıvı halden katı hale geçerken suyun belli bir donma noktası bulunmaktadır. Bu donma noktası ise 0 derecedir. Yani 0 dereceye geldiği zaman su donmaya başlar. Böylece su sıvı halden katı hale döner.

Tam tersi işlem yapıldığı zaman, yani suya ısı verildiğinde katı halden sıvı hale geçer. Bu durum suya verilen ısının derecesi ile ilgili değil, ısının verileceği süreye bağlı olarak değişir. Yani herhangi derece üzerinden ısı verildiği zaman, belli bir süre içerisinde su katı halden sıvı hale geçer.

Su kimyasal olarak hidrojen ve oksijenin birleşmesi ile meydana gelir. Bunun içerisinde tanecikler bulunmaktadır. Bu taneciklerin hızı su sıvı halden katı hale geçerken yavaşlar ve böylece su donmaya başlar. Tam tersi olarak katı halden sıvı hale geçerken su içerisindeki tanecikler hızlanmaya başlar. Aralarındaki mesafe artar ve böylece su sıvı hale döner. Eğer tanecikler daha fazla hızlanır ve aralarındaki mesafe artarsa o zaman aralarındaki bağ kopar ve gaz haline döner.

Su özellikle sıvı halden katı hale geçerken ya da katı halden sıvı hale geçerken hacimleri ile yoğunlukları değişir. Ancak bu değişiklik diğer maddelere göre daha farklıdır. O yüzden bu özelliği canlıların yaşamını sürdürebilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü su sıvı halden katı hale geçerken hacmini artırmak suretiyle ısıyı koruma özelliğine sahiptir. Böylece ısı kaybını önleyerek canlıların ısılarını korumasına fırsat verir.

Not: Ayrıca su katı hale dönerken belli bir dereceye kadar soğuma gerçekleşmesi gerekir. Yani donma noktası olarak 0 dereceye inmesi gerekmektedir. Ancak suyun sıvı hale gelebilmesi için ise süreye ihtiyacı vardır. Böylece ne kadar çok süre içerisinde ısı verilir ise, su katı halden sıvı hale o zaman içerisinde geçer.

Suyun katı ve sıvı hale dönmesi konusunda yukarıda yazılanları dikkatli bir şekilde okuyup öğrenmeniz gerekir. Özellikle suyun katı ve sıvı hallerini incelerken, diğer maddelerden farkı ve özelliklerini anlamamız gerekmektedir. Böylece suyun halleri üzerinden sunduğu olanakları daha iyi idrak edebiliriz.