6. Sınıf Fen Bilgisi Güneş Ve Ay Tutulmaları konu anlatımı

Güneş ve dünya ile beraber ay farklı sıralarda hizaya girerek tutulma gerçekleştirmektedir. Tutulma ile beraber gölge oluşur ve dünyamızda bir karanlık meydana gelir. Tabii bu durum tutulmanın nasıl ve ne hizada olduğuna bağlı olarak değişir.

Güneş ve Ay Tutulmaları

Dünyamızın da içerisinde olduğu hem ay tutulması hem de güneş tutulması belirli aralıklarla gerçekleşmektedir. Şimdi bunların neler olduğunu öğrenebilmek için sırası ile ele alalım ve ikisini de ayrı ayrı inceleyelim.

Güneş Tutulması

Bazı zamanlar Güneş ve Ay ile Dünya aynı hizaya gelir. Bu olduğu zaman Ay'ın gölgesi dünyaya düşer. Güneş gündüz saati görünmez hale gelir ve dünyamız biraz kararır. Özellikle dünyamızın bazı bölgeleri oldukça fazla şekilde kararır ve tıpkı geceye yakın bir görüntüye bürünür. Güneş ve ay ile dünyanın aynı hizaya gelmesi üzerinden meydana gelen olaya Güneş tutulması denir.

Güneş tutulmasının özellikleri: Güneş tutulması birçok değişik özelliğe sahiptir ve aynı zamanda farklı durumlar ortaya çıkarır.

- Güneş tutulması genel olarak Gündüz gerçekleşir ve Ay'ın yeni ay evresinde meydana gelir.

- Güneş tutulması yaklaşık olarak 7,5 dakika kadar sürer. Aynı zamanda yaklaşık olarak 250 kilometrelik bir çap üzerinde gerçekleşir.

- Güneş tutulması hem tam hem de parçalı şekilde oluşmaktadır.

- Güneş tutulması yaşandığı zaman ortalık karanlık hale gelir ve sokak lambaları yanar. Gökyüzünde yıldızlar görünür ve tam bir gölge oluşur.

- Yarım Güneş tutulmasında ise güneşin bir kısmı görünür ve yarı bir gölge meydana gelir.

- Güneş tutulmasını izleyebilmek için mutlaka özel olarak hazırlanmış güneş gözlükleri kullanılır.

- Güneş tutulması sayesinde güneşin katmanları ve diğer konular hakkında bilgi almamızı sağlamıştır.

- Güneş tutulmasının tekrar aynı yerde oluşabilmesi için 375 yıl kadar zaman geçmesi gerekir.

Not: Güneş tutulması olduğu zaman güneş ile Dünya arasına ay girer. Böylece bir gölge oluşur ve dünyamız kısa bir süre karanlık görünür. Ayrıca güneş tutulması yaşandığı zaman eğer çıplak gözle bakarsak göz sağlığımız ciddi oranda bozulabilir. O yüzden mutlaka Güneş tutulması için hazırlanmış özel gözlükler kullanılmalıdır.

Ay Tutulması

Güneş tutulmasında olduğu gibi yine güneş ve dünya ile Ay'ın aynı hizaya gelmesi üzerinden ay tutulması oluşmaktadır. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi ile meydana gelen tutulmaya Ay tutulması denmektedir. Ay tutulması genel olarak gece gerçekleşir ve dolunay döneminde oluşur. Ay tutulması olduğu zaman çıplak gözle rahatlıkla bakılabilir. Çünkü bu durum tamamen karanlık bir yerde gerçekleşir ve güneşin ışınları gözümüzü etkilemez.

Not: Ay'ın Dünya'nın etrafında dolanma ekseni düzgün olmadığı için, her yeni ay evresi yaşandığı zaman güneş tutulması ve Ay tutulması yaşanmaz. Aynı zamanda hem Güneş tutulması hem de ay tutulması belirli zaman aralıklarında meydana gelen doğa olaylarıdır. Günümüzde bu döngüye Saros döngüsü denmektedir.

Ayrıca Güneş tutulması ile ay tutulması ışığın doğrudan yayıldığını kanıtlayan doğa olayları arasında yer almaktadır. Üstelik ay tutulması ve Güneş tutulması bir ışık olayından ibarettir. Güneş tutulmasında Ay Güneş ile dünyanın arasına girer. Ay tutulması söz konusu olduğu zaman ise Dünya Güneş ile Ay'ın arasına girer.

Önlemlerimizi almak suretiyle Güneş tutulmasını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Aynı zamanda geceleri ay tutulması gerçekleştiği zaman çıplak gözle rahatlıkla seyrettiğimiz mümkün.