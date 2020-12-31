6. Sınıf Fen Bilgisi Fiziksel Ve Kimyasal Sindirim konu anlatımı

Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Canlılar için hayati öneme sahip olan enerji ise besin tüketimiyle sağlanmaktadır. Besin maddeleri protein, yağ, karbonhidrat, mineral, vitamin ve su olarak sınıflandırılmaktadır. Besinler vücudumuzda kullanılabilecek şekilde küçük yapılara ayrılmasına ise sindirim denilir. Sindirimin gerçekleşmesinin amacı ise besinlerden alınan maddelerin hücre zarından geçebilecek şekilde küçük boyutlara getirmektir.

Besin maddelerinin hücre zarlarından geçebilmesi ise hücrelerin o besin maddelerini enerji olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır. Sindirim sisteminin bazı organları bulunmaktadır. Sindirimin ise hem fiziksel hem de kimyasal olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Bu sindirim çeşitleri de sindirime katılan organlar ve bir dizi farklılıklar nedeniyle birbirlerinden ayrılmaktadır.

6. Sınıf Fen Bilgisi Sindirim Sistemi Konu Anlatımı

Sindirim yaşamsal faaliyetlerin devamının sağlanması için gerekli olan enerjiyi sağlayacak olan besin maddelerinin en küçük hallerine ayrılması sindirim olarak adlandırılmaktadır. Sindirimin iki çeşidi bulunmaktadır. Mekanik sindirim ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılmaktadır. Mekanik yani diğer adıyla fiziksel sindirim besinlerin kas hareketleri ve çiğnemeyle küçük parçalara ayrıştırılmasıdır. Mekanik sindirimin gerçekleşmesiyle besinlerin temas yüzeyi arttırılarak sindirim enzimlerinin tüm besin yüzeyine kolay şekilde etki etmesi sağlanmış olmaktadır. Kimyasal sindirim ise besinlerin parçalanmasının enzim yoluyla gerçekleşmesidir. Kimyasal sindirimle besinler hücre zarından kolaylıkla geçebilecek küçüklükte parçalara ayrılması sağlanır.

Sindirim Sistemi

Sindirim sisteminin organları bulunmaktadır. Bunlar anüs, kalın bağırsak, ince bağırsak, mide, yemek borusu, yutak ve ağızdır. Ağızda hem kimyasal hem de mekanik sindirim gerçekleşir. Çiğneme olayı mekanik sindirimken, tükürük içinde bulunan enzimlerle de kimyasal sindirim gerçekleşmiş olur. Karbonhidratların sindirilme işlemi de ağızda başlamaktadır. Yutak ise besinlerin ağızdan geçip yemek borusuna ilerlemesini sağlar. Yutkunma sırasındaysa yutakta bulunan küçük dil soluk borusunu kapatır. Ardından yemek borusundan besinlerin geçişini sağlar. Yutakta herhangi bir sindirim gerçekleşmez sadece besin iletimi mevcuttur.

Yemek borusu ise esnek ve kaslı olan bir yapıdadır ve alınan besinlerin mideye iletilmesini sağlar. Düz kaslardan oluşan yemek borusunda herhangi bir sindirim gerçekleşmez. Ardından sindirim sisteminin en geniş bölümü olan mideye gelen besinler burada hem kimyasal hem de mekanik sindirime uğrarlar. Midede bulunan enzimler ve mide öz suyu besinlerin kimyasal olarak sindirilmesini sağlarken; mide sindirim sırasında kaslarını kasar ve gevşetir bu şekilde de besinler mekanik sindirime uğrarlar. Proteinlerin sindirilme işlemi ise mide de başlamaktadır.

Sindirim sisteminde en uzun bölüm ise ince bağırsak bölümüdür Yaklaşık olarak 7-8 metre uzunluğundaki bu alanda yağların sindirimi başlar ve burada biter. Aynı şekilde karbonhidratlar ve proteinlerinde sindirimi burada sonlanmaktadır. İnce bağırsaklarda bulunan villus isimli çıkıntılar emilim yüzeyini arttırmaktadır ve villuslar aracılığıyla sindirilen besinler emilir ve kana geçer.

Sindirim sisteminin sondan bir önceki basamağı kalın bağırsaktır. Kalınbağırsakta herhangi bir sindirim gerçekleşmez. Fazlalık olan minerallerin, vitaminlerin ve suyun emilimi burada gerçekleşir. Aynı zamanda kalın bağırsakta K v B vitamini üreten bakteriler bulunur ve ince bağırsakta olan villuslar kalın bağırsakta yer almaz. Sindirim sisteminin son basamağı ise anüstür. Anüs besinlerin sindirim artıklarının vücut dışına atıldığı yerdir. Anüste de herhangi bir sindirim gerçekleşmemektedir. Bu organlar dışında karaciğer ve pankreas isimli sindirime yardımcı organlarda bulunur. Karaciğerde safra isimli salgı üretir ve bu safrada mekanik sindirim gerçekleşir. Aynı şekilde pankreas da ise karbonhidrat ve proteinlerin sindirimi gerçekleşir.