6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları konu anlatımı

Dinimiz bize zararlı alışkanlıklardan uzak durmamızı öğütler. Önce kendi bedenimize ve sağlığımıza iyi bakmalı, sonra topluma faydalı olmak için çalışmalıyız. Bu nedenle kendimizi ve yakın çevremizi bu tür kötü alışkanlıklardan korumamız gerekir.

Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları

1- Arkadaş çevremizi iyi seçmeliyiz:

Genelde insanların sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar edinmesinde arkadaş çevresinin payı büyüktür. Yanındaki kişiye ''bir defa iç, bize eşlik et, bir kere içmekle bir şey olmaz'' diyen kişiler aslında arkadaş değil düşmandır. Çünkü gerçek arkadaşlar, arkadaşım dediği kişinin kötülüğünü değil iyiliğini ister. Sigara başta akciğerler olmak üzere tüm vücuda zararlı olan bir alışkanlıktır. Dinimizce mekruhtur.

Alkol ise dinimizce haram kılınmıştır. Karaciğer ve mide hastalıklarına neden olan alkolün zararları sadece fiziksel değildir. Alkol, insanların sarhoş olup taşkınlık yapmalarına, kendilerini rezil etmelerine ve çevresindeki insanlara zarar vermesine neden olur. Bu nedenle alkol tüketilen ortamlarda bulunmamalıyız. Bu tür alışkanlıklara sahip insanlarla arkadaşlığımızı kesmeliyiz.

2- Okumalı ve ilim sahibi olmalıyız:

Okumak, insanın sadece yeni kelimeler öğrenmesini ve güzel konuşmasını sağlamaz. Aynı zamanda hayata, dünyaya, insanlara bakış açısını değiştirir. Sadece içki ve sigara değil, tembellik de zararlı bir alışkanlıktır. Ve her kötü alışkanlık gibi tembellik de insana sadece zarar getirir. Saatlerce telefonda ya da bilgisayarda vakit geçirmek, kitap okumak yerine sadece oyun oynamak bizi ileriye değil geriye götürür.

Ta'ha Suresinin 114. şöyledir: ''Şöyle de: Allah'ım sen benim ilmimi arttır.'' İlim sahibi olmak, Allah'ın yarattığı kainata dair daha fazla şey öğrenmek, bizi öncelikli olarak tembellikten kurtarır.Öğrendiğimiz her yeni bilgi, okuduğumuz her yeni kitap ile ufkumuz biraz daha genişler. Günümüzün en tehlikeli zararlı alışkanlıklarından bir diğeri oyun bağımlılığıdır. Özellikle çocukları ve gençleri etkisine alan bu bağımlılık, insana tüm sorumluluklarını unutturacak kadar tehlikelidir. Bu kötü alışkanlıktan korunmak için bilgisayar ve telefonumuzla az vakit geçirmeliyiz. Bilgisayarı araştırma yapmak, telefonu ise yakın çevremizle iletişim kurmak için kullanmalıyız. Böylece hem daha çok ders çalışmış hem de daha çok kitap okumuş oluruz.

3- Spor ve egzersiz yapmalıyız:

Spor ve egzersiz yapmak bedenimizi zararlı alışkanlıklardan korur. Bu nedenle haftada en az 3 gün spor yapmaya gayret göstermeliyiz.

4- Dürüst olmalıyız:

Yalan söylemek, sadece bir davranış şekli değil aynı zamanda bir alışkanlıktır. İnsanlar kolayına öyle geldiği ya da çıkarı bunu gerektirdiği için yalan söyler. Zaman içerisinde söyleye söyleye insanda bir ''yalan söyleme alışkanlığı'' baş gösterir. Artık sadece şartlar öyle gerektirdiği için değil, durup dururken bile yalan söyleyecek kadar dürüstlükten uzaklaşır. Yalan söylemek, aynı zamanda riyakarlık, yani ikiyüzlülük demektir. Dinimizce büyük günah olan riya, insanlara sadece zarar getirir. Ama en büyük zararı yalan söyleyen kişiler görür. ''Yalancının mumu yatsıya kadar yanar'' ata sözünde belirtildiği üzere dürüst olmayan kişilerin yalanı er geç ortaya çıkar.

Sonucu ne olursa olsun her zaman dürüstlük yana olmalıyız. Yalanı alışkanlık haline getiren kişilerle de arkadaş olmamalıyız.

5- İnterneti Verimli Kullanmalıyız:

Teknolojiyi yanlış kullanmak insana faydadan çok zarar verir. İnterneti ders çalışmak, müzik dinlemek ve arkadaşlarımızla sohbet etmek için kullanmalıyız. Sanal ortamda kötü niyetli birçok insan olduğu için, tanımadığımız insanlarla iletişim kurmamalıyız.