6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Peygamberlerde İnsanlar İçin Güzel Örnekler konu anlatımı

Peygamberimiz Hz. Muhammed de ''ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim'' buyurmuştur. Hz. Nuh, 950 yıl boyunca insanları İslam'a çağırmış, Hz. Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Birçok elçi gönderildikleri toplum tarafından alay edilmiş ve sürgüne gönderilmiştir. Bunca eziyete rağmen onlar dini tebliğ etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Hz. Muhammed ''sağ elime güneşi, sol elime de Ayı verseler bu davadan vazgeçmem'' diyerek Allah'a ve İslam'a olan bağlılığını dile getirmiştir.

Peygamberlerde İnsanlar İçin Güzel Örnekler

1- Hz. Muhammed'de İnsanlar İçin Güzel Örnekler

Hz. Muhammed, cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen ibadetlerini asla aksatmazdı. Gece uykusundan uyanıp saatlerce namaz kılan peygamberimiz dürüstlüğüyle de herkese örnek olmuştur. Kendisine peygamberliğinden önce ''Muhammed'ul Emin'' yani ''Güvenilir Muhammed'' lakabı verilmiştir. Her zaman alçak gönüllü olan peygamberimiz hayatı boyunca bir kere bile yalan söylemeyen, mukaddes bir insandı. Kendisine vahyedilenleri tebliğ etmeye başladıktan sonra Mekkeli müşriklerin ithamlarına ve alaylarına maruz kaldı. Kendisine yalancı ve Mecnun diyenlere karşılık vermedi. Her zaman muhtaç durumda olan insanların yardımına koştu ve güçlüden değil haklıdan yana oldu.

Hz. Muhammed'i kendimize örnek almalıyız. Onun güzel ahlakından, dünya malına tamah etmeyen tok gözlülüğünden nasiplenmeliyiz. İftarını sadece bir bardak su ve hurma ile yapan peygamberimiz, bize önemli olanın dünya değil ahiret olduğunu göstermiştir. Biz de dünyayı sadece bir geçiş yeri olarak görmeli ve haram olan her şeyden uzak durmalıyız.

2- Hz. Nuh'da İnsanlar İçin Güzel Örnekler

Hz. Nuh, 950 yıl boyunca kavmini hem tufana karşı uyarmış hem de İslam dinine dönmeleri için Allah katından kendisine inen vahiyleri tebliğ etmiştir. Buna karşında kendisine iman eden çok az sayıda insan olmuştur. Hatta oğlu bile babasına iman etmemiş ve Nuh Tufanı sırasında diğerleriyle birlikte helak olmuştur.

Hz. Nuh, en sabırlı peygamberden biridir. 1000 yıla yakın bir süre zarfınca bir kez olsun yılgınlığa düşmeden insanları hak dinine çağırmıştır. Biz de kendimize onun sabrını örnek almalı ve başımıza gelenlere isyan etmemeliyiz. Rıza ve minnet gösteren Müslümanlar, dünyanın gelip geçici olduğunu bilir. Ebedi yurt ahiret olduğu için, dünyadaki sıkıntıların çok yakın bir zamanda biteceğini bilmeliyiz.

3- Hz. İsa'da İnsanlar İçin Güzel Örnekler

Hz. İsa, Hz. Muhammed'den önce gelen peygamberdir. O da birçok örnek davranışıyla insanlara örnek olmuştur. Bir gün birisi kendisine ''Efendim'' diye seslendiğinde kendisini yumuşak bir dille uyarmış ve tek efendinin Allah olduğunu söylemiştir. Alçak gönüllü ve sakin tabiatlı bir peygamber olan Hz. İsa, insanlara barışı, sevgiyi ve hoş görüyü öğütlemiştir.

Bir gün Mart adında bir kadının taşlandığını gören Hz. İsa, öne atılıp kadına karşı siper olmuştur. Ve taş atan insanlara 'İlk taşı en günahsız olanınız atsın'' demiştir. Bu sözüyle herkesin günahkar olduğunu vurgulamıştır. ''Sağ yanağınıza tokat atana, sol yanağınızı çevirin'' diyen Hz. İsa, şiddetin yerine sevgiyi savunmuştur.

Her peygamber birçok güzel davranışıyla bize örnek olmalıdır. Hz. Yusuf, kendisini kuyuya atan kardeşlerine kin gütmemiş ve onları affetmiştir. Hz. Eyyup ise hasta olmuş, vücudunun her yanı yara ile kaplanmıştır. Buna rağmen Allah'ı hamd ile zikretmekten vazgeçmeyen Hz. Eyyup günlük ibadetlerine de devam etmiştir. Peygamberleri başta hoşgörü ve sabır olmak üzere birçok konuda örnek almalı, onların izinden gitmeye çalışmalıyız.