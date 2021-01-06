6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Peygamberler Ve İlahi Kitaplar konu anlatımı

Diğer peygamberlere indirilen kutsal kitaplar şunlardır. Hz. İsa - İncil / Hz. Musa - Tevrat / Hz. Davud - Zebur. Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim Allah tarafından korunmuştur. Hz. Ebubekir'in halife olduğu dönemde (632 - 661) mushaf haline getirilen Kuran, tek bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

Peygamberler ve İlahi Kitaplar

1-Hz. Muhammed - Kur'an-ı Kerim

Toplam 23 yılda inen Kuran'ı Kerim 30 cüzden oluşur. Kutsal kitabımızda 114 Sure ve 6666 ayet yer alır. En uzun sure 286 ayetten oluşan Bakara Suresidir. 281. ayeti hariç tüm ayetler Medine'de inmiştir. Kevser Suresi ise en kısa suredir ve 3 ayetten oluşur.

Hz. Muhammed, uzun yıllar boyunca yalnız kalmak ve düşünmek için Nur Dağının zirvesinde yer alan Hira Mağarasına gidiyordu. 610 yılında peygamberimize ilk vahit Hira Mağarasında indi. İnen ilk vahit Alak Suresinin ilk 5 ayetidir.

Alak Suresi - 1- 5

Arapça Okunuşu:

Ikra'bismi rabbikellezi halak

2- Halakal insane min alak.

3-Ikra' ve rabbukel ekrem.

4- Ellezi alleme bil kalem.

5-Allemel insane ma lem ya'lem.

Türkçe Meali:

1- Yaratan Rabbi'nin adıyla oku.

2- O insanı bir embriyodan yarattı.

3-Oku, çünkü Rabbin sonsuz ihsan sahibidir.

4- Allah, insana kalemle öğretendir.

5-O, insana bilmediklerini öğretti.

Kuran'ı Kerimde 25 peygamberin adı geçer. Ulu'l Azm, çok sabırlı ve gayretli olan demektir. Kutsal kitabımızda Ulu'l Azm olarak nitelendirilen beş büyük peygamber vardır. Bu peygamberler sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. Nuh'tur.

Hz. Ebubekir tarafından kitap haline getirilen Kuran, Hz. Osman'ın halife olduğu dönemde de çoğaltılmıştır. Kuran, tüm insanlığa seslenen ve evrensel mesajlar taşıyan bir kitaptır. Mümin kullar için nelerin haramın olduğu ayetlerde belirtilmiştir. Haram olarak belirtilmeyen her şey insanlara helal kılınmıştır. Aynı zamanda namaz, oruç, Hac ve zekat hakkında birçok bilgi de verilmiştir.

Kuran'ı okumanın birçok yöntemi vardır. Tilavet, kutsal kitabın güzel bir sesle ve yönteme uyarak okunması demektir. Tedebbür etmek, Kuran'ı Kerim'i satır aralarına kadar okumak ve üzerine düşünmek anlamına gelir. Kuran'ın yavaş yavaş okunması ise ''tertil'' olarak adlandırılır.

2- Hz. İsa - İncil

İncil'in sözlük anlamı müjdedir. Hristiyanlar İncil'e Yeni Ahit olarak adlandırmıştır. Onların itikatlarına göre Eski Ahit de Tevrat'tır. İslam inancına göre İncil diğer kitaplar gibi tahrif edilmiştir. Bunun en büyük kanıtı olarak şu an 4 ayrı mezhebin dört ayrı İncil'e inanması gösterilir.

4 İncil: Matta- Markos - Yuhanna - Luka.

3- Hz. Musa - Tevrat

Tevrat, Hz. Musa'ya ve kavmi İsrailoğulları'na indirilmiştir. Tevrat'ın sözlük anlamı bilgi ve yasadır. Toplam 5 bölümden oluşur. Bu bölümlerin isimleri, Tekvin, Tesniye, Sayılar, Levili'ler ve Çıkış'tır. Tevrat'ta Hz. Musa dışında en çok bahsedilen peygamberler Hz. Nuh ve Hz. Harun'dur.

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde din adamlarının Tevrat'ı değiştirdikleri ve gerçeği gizledikleri bildirilir. Yahudiler ve Hristiyanlar Hz. Muhammed ve Kuran'ı Kerim hariç diğer tüm peygamberlere ve kutsal kitaplara inanırlar.

4- Hz. Davut - Zebur

Hristiyan ve Yahudi kaynaklarında Davut'un Mezmurları adıyla bilinir. Dinimize göre Zebur da, İncil ve Tevrat gibi zamanla değiştirilmiştir.