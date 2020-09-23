6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Namaz Çeşitleri konu anlatımı

Namazlar, ''Farz'' - ''Vacip'' ve ''Nafile Namazlar'' olmak üzere üçe ayrılır. Farz olan namazlar arasında, Cuma Namazı ve Öğle namazının farzı da yer alıyor. Vacip namazlar ise, Vitr ve Bayram namazlarıdır. Son olarak Ramazan ayı boyunca cemaatle birlikte kılınan ve 20 rekat olan Teravih namazı, nafile namazlardan biridir. Yatsı namazını kılanlar bir müddet uyuduktan sonra kalkıp Teheccüd namazını kılarlar. Teheccüd de nafile namazlar arasında yer alır.

Namaz Çeşitleri

Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde namazı dosdoğru ve zamanında kılmamız emredilir. En önemli ibadetlerden biri olan namazdan önce abdest almak da farzdır.

1- Beş Vakit Namaz:

1.A. Sabah Namazı:

Sabah namazı, uykudan kalkıp kılındığı için en faziletli namazlardan biri olarak kabul edilir. Bunun için sevabı da çok fazladır.

Farzı: 2 Rekat

Sünneti: 2 Rekat

1.B. Öğle Namazı:

Öğle namazından diğer namazlardan farklı olarak 4 rekat sünnete ek olarak 2 son sünnet de ye alır. 2 son sünneti de kılan Müslümanlar toplam 10 rekat namaz kılmış olur.

Farzı: 4 Rekat

Sünneti: 4 Rekat

1.C. İkindi Namazı:

Farzı: 4 Rekat

Sünneti: 4 Rekat

1.D. Akşam Namazı:

Farzı: 3 Rekat

Sünneti: 2 Rekat

1.E. Yatsı Namazı:

Farzı: 4 Rekat

Sünneti:4 Rekat

2- Vitr Namazı:

Vacip namazlardan biridir. Halk arasında ''Selati Vitr namazı'' ismiyle de bilinir. Kunut duaları sadece Vitr namazında okunur.

Kunut Duası -1-

Yüce Allah'ım! Senden günahlarımız için bağışlanma diler, yalnız senden yardım isteriz. Sana iman eder ve sana tövbe ederiz. Bize verdiğin nimetler için seni hamd ederiz. Bize verdiğin nimetler için sana şükreder, bu nimetlerin yalnız senden geldiğini biliriz. Nimetlerini yalanlayanları ise bırakırız.

Kunut Duası -2-

Yüce Allah'ım! Namazı yalnız senin için kılar, yalnız sana secde ederiz. Bize verdiğin rahmetin çoğalması için dua ederiz. Senin cehennem azabından korkarız. Kuşkusuz senin azabın zalimlere ve kafirlere ulaşır.

3- Cenaze Namazı:

Cenaze namazı cemaatle birlikte kıbleye doğru kılınır. Ölen kişiye rahmet dilemek için kılınan cenaze namazında Fatiha Suresi ve Salik - Barik duaları okunur.

4- Bayram Namazı:

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında kılınan namazdır. Bayram namazı 2 rekattır. Tüm namazlarda olduğu gibi önce niyet edilir. İlk rekatta Subhaneke, ikinci rekatta Fatiha Suresi okunur.

5- Cuma Namazı:

Beş vakit namaz gibi Cuma Namazı da farzdır. Cuma namazının farzı 2 rekattır.

6- Teheccüd Namazı:

Tüm Müslümanlara farz olan yatsı namazı kadar faziletli olduğuna inanılan Teheccüd namazı, gece kalkıp kılınan namaza verilen isimdir. Peygamberimiz, geceleri uykusundan uyanıp Teheccüd namazını kılardı. Mümin kulların da kalkmasını ve ailelerini gece namazı için uyandırmalarını öğütlerdi.

Teheccüd namazının belli bir saati yoktur. Yatsı ile sabah namazı arasındaki zaman diliminde kılınabilir. Gece uykusundan fedakarlık yapmak ise müminlerin imanını arttırır. İsra Suresinin 79. ayetinde peygamberimize Teheccüd namazını kılması emredilmiştir.

İsra Suresi 79. Ayet:

- Ey Resulüm! Sana özgü bir ibadet olarak, gece vakti uyanıp Teheccüd namazını kıl. Rabbinin seni övülmüş / yüceltilmiş bir makama ulaştırması umulur.-

Peygamberimizin iman ve ibadet kapsamında yaptığı her şey bizim için sünnettir. Teheccüd namazını kılmak is en hikmetli ve en çok sevap kazandıran sünnetlerin başında gelir.