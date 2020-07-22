6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz konu anlatımı

Manevi değerlerimizin başında büyüklere saygı küçüklere sevgi göstermek gelir. Bunun dışında yardımseverlik ve hoşgörü hem dinimizin hem de manevi değerlerimizin temelini oluşturur.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösterelim

1- Büyüklerimize saygı göstermek:

Büyükler konuşurken küçükler saygı ile dinlemeli, onların sözlerini kesmemelidir. Ancak kendilerine söz hakkı tanındığında konuşmalıdır. Büyüklerin verdiği nasihatler dikkatle dinlenmeli ve tavsiyelerine uyulmalıdır. Acil ihtiyaçları daha genç ve müsait durumdaki kişiler tarafından karşılanmalıdır.

Örnek -1- Büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atmamak

Örnek -2- Yaşlıların market ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak

2- Yardımlaşmak:

Yardımlaşmak en önemli manevi değerlerimizin başında gelir. Toplum içerisinde durumu daha müsait olanlar diğerlerine hem maddi hem manevi olarak yardım etmelidir. Zekat vermek, malın bir kısmını infak etmek ve darda kalan kişilere yardım eli uzatmak dinimiz İslam'ın da emirleri arasında yer alır.

Örnek - Görme engelli birinin koluna girip karşıdan karşıya geçirmek.

3- Sevgi göstermek:

Küçüklere güler yüzlü davranmak ve büyüklere hürmet göstermek manevi değerlerimizden bir diğeridir. Aynı zamanda sokak hayvanlarına ve bitkilere karşı da nazik davranmalı ve onların ihtiyaçlarını da karşılamalıyız.

4- Kibar olmak:

Çevremizdeki insanlara karşı her zaman kibar davranmalı, yüksek değil alçak bir sesle konuşmalıyız. Çatık kaşlı olmak yerine tebessüm etmeli, birbirimize lakap takarak değil ismimizle seslenmeliyiz. Kalabalık ortamlarda kulaktan kulağa konuşmak bir çeşit kabalıktır ve bundan kaçınılmalıdır. Kişilerin arkasından konuşmak, dedikodu yapmak, alaycı isimler takmak da manevi değerlerimize aykırıdır.

5- Hoş görülü olmak:

Bizden farklı görüşlere ve düşüncelere karşı hoş görülü olmalıyız. Birçok İslam bilgini ve şairi bu konuda çeşitli dizeler yazmıştır. Farklılıklara karşı hoş görülü olmak hem dinimizin hem de manevi değerlerimizin özünde yer alır.

Örnek: Yaratılanı severim Yaratandan ötürü - Yunus Emre

Örnek 2 - Gel, ne olursan ol, yine gel - Mevlana

6- Adil olmak:

Bir toplum ancak adaletle hükmedip kararlarını adil bir şekilde alabilirse yükselir. Haksızın yanında haklının yanında olunmalıdır. Sırf güçlü diye birinin tarafını tutmak son derece yanlış bir tutumdur. Bu toplum içindeki adalet duygusunu körelteceği için zararlı sonuçlara yol açabilir.

7- Dürüst olmak:

Ne olursa olsun yalan söylemekten kaçınılmalı ve her zaman dürüst olmalıyız. Yalan söyleyerek elde edilen sonuçların hepsi gelip geçicidir. Aynı zamanda hile ve kandırmacanın önünü açtığı için toplum içerisinde bozulmaya yol açar. Her zaman doğru söz söylenmeli ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş kişilerden uzak durmalıyız. Birçok ata sözümüzde de yalancı olmanın zararlarına değinilmiştir.

Örnek - Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

8- Barışsever olmak:

Her zaman için barışı gözetmeliyiz. Tartışma ve kavgalardan mümkün olduğunca kaçınmalı, barışsever bir tutum içerisinde yer almalıyız. Toplumumuz ancak bu şekilde huzurlu bir toplum olur.

9- Çalışkan olmak:

En önemli manevi değerlerimizden biri çalışkan olmaktır. Ancak bu sayede başkalarına muhtaç olmaz ve kendi ayakları üzerimizde durabiliriz. Miskinlik ve tembellik ise hem dinimiz hem de değerlerimiz ile örtüşmeyen son derece zararlı alışkanlıklardır.

Tarih, dil ve gelenekler de manevi değerlerimiz arasında yer alır. Bu nedenle dilimizi koruyup yabancı kelimelerden arındırmalı, tarihimizi bilip geleneklerimize sahip çıkmalıyız.